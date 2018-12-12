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Владельцы земельных участков получат счет за несанкционированные свалки

Региональный оператор может устранить их собственными силами и потребовать компенсацию понесенных расходов.
  • 12/12/2018, 12:29
Автор: Юлия Данилова
Мезенцев
Сейчас, в связи с запуском новой системы обращения с отходами, появился оперативный источник устранения таких объектов.

— Вывоз мусора с несанкционированных мест размещения ТКО предписывается нашими региональными программами, федеральным законодательством, министерством ЖКХ области. При выявлении мест несанкционированного размещения отходов региональный оператор в соответствии с этими требованиями извещает органы муниципального самоуправления. Есть процедуры, прописывающие ликвидацию данных мест, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора ООО «Экология Новосибирск» Михаил Мезенцев.

Он отметил, что когда регоператор полностью включится в новую схему утилизации ТКО, то сможет оказывать услуги по вывозу мусора с несанкционированных свалок. Сейчас уже достигнуты договоренности с перевозчиками в районах области, которые будут сообщать регоператору информацию о подобных объектах, в том числе новых.

— Мы будем подключаться к работе по ликвидации таких объектов, это возможно также и во взаимодействии с органами муниципального самоуправления, владельцами участков, и оказывать такие услуги, — добавил Мезенцев.

По данными минприроды Новосибирской области, в среднем в области числятся около 840 несанкционированных свалок. Часть из них культивируется, но вместо них нередко возникают новые.

— У нас в реестре много объектов, подлежащих ликвидации, но средства на эти цели не всегда находятся. Поэтому объект ждет своего часа. Сейчас, в связи с запуском новой системы обращения с отходами, появился оперативный источник их устранения, — пояснил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка уточнил, что при обнаружении несанкционированной свалки она должна быть ликвидирована в течение 30 дней. Если этого не происходит, то регоператор делает это собственными силами, а затем выставляет счет владельцу участка.

— Закладывать в бюджет средства на то, что может быть, а может и не быть — не совсем правильно. Для этого есть резервный фонд. Когда появляются судебные решение с иском, то средства, как правило, находятся. Это побуждение к тому, чтобы средства были, — прокомментировал Сергей Семка, отвечая на вопрос — найдутся ли у муниципалитетов средства на выплату расходов регоператора по ликвидации несанкционированных свалок, или эти затраты «повиснут» на регоператоре.

Ликвидация несанкционированной свалки в зависимости от объемов может потребовать до 5 млн рублей. На 1 декабря 2018 года за год в регионе ликвидировано 442 объекта.

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