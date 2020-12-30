В Новосибирской области зарегистрированы 153 новых случая коронавирусной инфекции

На утро 30 декабря в регионе зарегистрировано 27 736 случаев COVID-19 (+153 за сутки), в том числе у 1 621 ребенка. 23 758 пациентов выписаны с выздоровлением (+225 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 56 лет, 67 лет, женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 65 лет,71 год, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 958 человек. В отделениях реанимации находятся 144 человека. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализированы 11 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1894. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 133 пациента.

Всего в Новосибирской области сделан 1 069 841 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 447 жителей региона, 79 040 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 894 обращения, госпитализированы 28 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области