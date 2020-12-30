В Новосибирске завершился «Белый фестиваль»

Самый многоплановый фестиваль сезона 2020 в Новосибирской филармонии – «Белый фестиваль» завершен, сообщили в пресс-службе филармонии. С 11 ноября по 25 декабря на лучших концертных площадках города прошло одиннадцать концертов, каждый из которых стал настоящим событием: концерты посетили более 3,5 тыс. слушателей. Отмечается, что перенос фестиваля с традиционного окончания лета на зимний период позволил значительно расширить спектр жанров и стилей фестивальных программ, а они, в свою очередь, связаны между собой не только степенью уникальности, но и традиционным для проекта белым дресс-кодом.

«Белый фестиваль» открылся 11 ноября фееричным выступлением Теоны Контридзе – символа самых зажигательных столичных вечеринок, которая исполнила джаз, джаз-панк и поп-музыку, ярко заявив о фестивале. В рамках «Белого фестиваля» новосибирские слушатели вдохновились своеобразием этнической культуры: встретили кельтский Самайн вместе с фолк-группой Street Fiddlers и услышали бурятский народный фольклор в синтезе современных музыкальных стилей в исполнении этно-группы «Намгар».

Продолжил фестиваль спектакль Романа Виктюка «Нежность» по новелле Анри Барбюса. Трагическая история любви, воплощённая на филармонической сцене Сати Спиваковой, Басинией Шульман и Filarmonica-квартетом, погрузила зрителя мир главной героини, переживающей весь спектр эмоций – от разгара страсти до холодного расчёта. «Белые премьеры. Сати-видения» вместе с Филармоническим камерным оркестром представили титулованные московские солисты Дмитрий Илларионов (гитара) и Николай Сивчук (баян). Достойное обрамление современной музыке, преимущественно минималистичной, создал с помощью видеосценографии и сценического дизайна художник-постановщик Алексей Чой.

«Белый фестиваль» ненадолго отвлёкся от музыки, чтобы поговорить о модных тенденциях. Тим Ильясов – стилист, журналист, телеведущий, преподаватель – рассказал об актуальных трендах, о том, почему в моде те или иные вещи, образы, силуэты, о поколенческом факторе, о событиях 2020 года и их влиянии на изменения в моде.

23 декабря в рамках «Белого фестиваля» в Концертном зале имени А.М. Каца выступили лауреаты Международного конкурса «Хосе Каррерас Гран-При» и Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. На сцену вышли молодые певцы, востребованные ведущими оперными театрами России: Шота Чибиров (тенор), Евгений Либерман (тенор), Роман Арндт (тенор), Михаил Пирогов (тенор), Оксана Секерина (сопрано), концерт транслировался в прямом эфире. 24 декабря с Филармоническим камерным оркестром выступил известный актер Сергей Чонишвили, которого с коллективом связывает давнее творческое сотрудничество. На этот раз Сергей Чонишвили предложил программу «Сказки любви», звучала российская и американская поэзия в сопровождении музыки Баха, Форе и Гершвина.

Джаз! Одна из самых ярких линий «Белого фестиваля». Всемирно известный музыкант, академический и джазовый пианист, певец, за плечами которого множество побед (Гран-при и первые места) на престижных конкурсах Олег Аккуратов в составе своего трио представил на «Белом фестивале» программу «Tribute to Ray Charles». Завершился фестиваль потрясающим джазовым «Щелкунчиком» от трио «Добрый вечер» — кроссовер-проекта, синтезирующего джаз, классику, поп, фолк и рок. Филармонический камерный оркестр под управлением Алима Шахмаметьева сопровождал «Звездный концерт», поставив стильный аккорд в завершении «Белого фестиваля».

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии