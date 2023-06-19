В Новосибирской области зарплатные предложения в строительстве выросли более чем на 20%

В сфере строительства в Новосибирской области средние зарплатные предложения в мае этого года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования, которое провели аналитики Зарплаты.ру.

Наибольшее увеличение отмечается у арматурщиков (+30% — 96 тыс. рублей), бетонщиков (+26% — 98 тыс. рублей), монтажников (+25% — до 90 тыс. рублей), прорабов (+23% — до 74 тыс. рублей), маляров (+20% — до 64 тыс. рублей).

При этом, эксперты уверены, что спрос наблюдается практически на все рабочие специальности в строительстве.

— Причин несколько: во-первых, это долгосрочный тренд, связанный с демографической ситуацией, — на рынок труда просто не выходит нужное количество молодых специалистов; во-вторых, сказались экономические потрясения 2020-2022 годов. В итоге рынок труда в строительной сфере остается рынком соискателя, — говорит руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.

Он подчеркнул, что за год количество вакансий в строительной отрасли в регионе выросло на 40%. Наиболее востребованные рабочие строительные специальности – монтажники, электромонтажники, бетонщики. Наибольшую заработную плату предлагают на вахтовых вакансиях в дальневосточных и северных регионах.

Ранее редакция сообщала, что средняя зарплата новосибирца достигла 55 тыс рублей.