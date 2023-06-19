Отмена ЕГЭ: какие шансы

Новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда Единый государственный экзамен (ЕГЭ) себя изживет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов. Однако модель ЕГЭ в нашей стране рабочая и при этом постоянно совершенствуется.

Музаев отметил, что как она себя изживет, будет новая форма.

— Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем, — подчеркнул глава Рособрнадзора.

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает ЕГЭ вполне объективным, а также он сообщил, что кардинальных изменений в госэкзамене на грядущий год его ведомством не запланировано.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области определены первые стобалльники по ЕГЭ.