Отмена ЕГЭ: какие шансы

Новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда Единый государственный экзамен (ЕГЭ) себя изживет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов. Однако модель ЕГЭ в нашей стране рабочая и при этом постоянно совершенствуется.
Музаев отметил, что как она себя изживет, будет новая форма.
— Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем, — подчеркнул глава Рособрнадзора.
Министр просвещения России Сергей Кравцов считает ЕГЭ вполне объективным, а также он сообщил, что кардинальных изменений в госэкзамене на грядущий год его ведомством не запланировано.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области определены первые стобалльники по ЕГЭ.
Фото: ru.freepik.com — pressfoto
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