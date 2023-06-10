Средняя зарплата новосибирца достигла 55 тыс рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Новосибирской области в январе – марте 2023 года по предварительным данным составила 55 тыс 680 рублей. По сравнению с январем – мартом 2022 года она увеличилась на 16,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Реальная начисленная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в январе – марте года составила 108,8% к январю – марту 2022 года.

Отмечается, что по видам деятельности (без выплат социального характера) больше всего в среднем получают новосибирцы, работающие в области информации связи – 112 тыс рублей, а меньше всех — в административной сфере и сопутствующих дополнительных услугах: 39 тыс рублей.

Также в докладе сказано, что на одного работника, имеющего задолженность по заработной плате, на 1 мая 2023 года приходилось в среднем 100,6 тыс. рублей. Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность по заработной плате, увеличилась на 48,1% и составила 80 человек. Наибольшая часть (90,9%) всего объема просроченной задолженности – это заработная плата работников, уволенных из организаций в 2022 году и ранее.

Ранее редакция сообщала о том, повар в летнем лагере в Новосибирске за месяц может заработать более 200 тысяч рублей.