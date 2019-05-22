Инноваторы могут подать заявки на конкурс «Развитие-НТИ» до 27 мая

Фонд содействия инновациям продолжает приём заявок на конкурс «Развитие-НТИ», направленный на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в целях реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе Академпарка.

К участию в конкурсе приглашаются компании, имеющие подтвержденный опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой продукции. Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективой коммерциализации, имеющие защищенную интеллектуальную собственность по тематике проекта. В конкурсе могут принимать участие предприятия, имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП, и у которых нет открытых контрактов с Фондом.

Сумма гранта по программе составляет до 20 млн. рублей на выполнение НИОКР (направления расходования средств: зарплата, приобретение сырья, материалов, комплектующих, оплата услуг соисполнителей и сторонних организаций, покупка спецоборудования). Условие предоставления гранта – обеспечение соискателем внебюджетного софинансирования (за счет собственных или привлеченных средств) в объёме не менее 30% суммы гранта.

Подробнее с условиями конкурса и правилами подачи заявок можно ознакомиться здесь.

— В нашем регионе быстро растёт сообщество людей, вовлечённых в решение задач Национальной технологической инициативы. На базе Академпарка созданы Центры НТИ по направлениям ХелсНет и НейроНет, на наших площадках сформировался целый ряд команд, работающих по другим направлениям НТИ. И по тематикам проектов, приходящих на наши акселерационные программы, мы видим, что этот процесс продолжает набирать обороты, — отметил представитель ФСИ в Новосибирской области, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский.

По его словам, победители конкурса смогут получить гранты на реализацию одной из важнейших стадий создания любого инновационного продукта или технологии – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, то есть, по сути, на шаг от идеи до действующего образца.

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