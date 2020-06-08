Театр Афанасьева переедет в 2022-м

Реконструкция кинотеатра «Пионер» под городской драматический театр Сергея Афанасьева начнется в середине июня и продлится до 2022 года. Подрядчик, ООО «Строитель», намерен создать новый культурный объект, сохранив тем не менее исторический флер здания, память места

Как сообщил Константин Головин, руководитель управления капитального строительства мэрии Новосибирска, общая стоимость реконструкции составляет 470 млн рублей. 254 млн пойдут на строительно-монтажные работы — на сооружение обновленной коробки здания. Замысел реконструкции не предполагает сноса с последующим возведением с нуля, но «анатомия» здания изменится существенно. Деревянные перекрытия будут заменены на железобетон, а после усиления стен начнутся работы по заглублению подвала. В итоге постройка сможет обрести не просто подвал, а еще один функциональный этаж. Будучи одним из старейших кинотеатров Новосибирска (последовательно жившим под именами «Юнгштурм» и «Пионер»), в реестре памятников здание все же не фигурирует. Потому сковывающих факторов для реконструкции не так уж много. Но с довоенной сталинской стилистикой решено не спорить — черты «Пионера»/«Юнгштурма» в облике театра будут узнаваться.

Здание бывшего кинотеатра сохранит внешний периметр, но в объеме существенно увеличится, став фактически трехэтажным — за счет надстройки одного этажа сверху и заглубления подвала до объема полновесного этажа «-1», где разместится гардероб и служебные помещения. Театр получит комфортные гримерные комнаты, два буфета (зрительский и актерский), просторный гардероб, склады для хранения декораций. Планировка зала изменится на обратную той, что имел кинозал — на месте экрана будут последние ряды амфитеатра, а сценическая коробка — там, где у нынешнего зала проекционная будка. Театр решено сделать однозальным — на 210-220 мест. От идеи второго зала отказались, так как на него потребовались дополнительная инфраструктура и дополнительные пожарные выходы, а здание театра плотно сжато существующей окрестной застройкой и расширено быть не может. Зрительская емкость театра увеличится вдвое — этого достаточно и для комфорта, и для сохранения бодрящего дефицита билетов, как отметил Сергей Афанасьев, художественный руководитель театра. Проект, по его словам, делался прицельно под театр — с учетом его художественной специфики и уклада жизни. Архитектурные реалии не позволили вписать в него большое количество парковок (кроме трех мест для инвалидов), потому оставлять автомобили зрителям придется на парковке площади Ленина. Там планируется выделить спецзону для гостей театра.

— Не думаю, что это будет дискомфортно, — рассуждает Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. — Площадь и театр достаточно близки друг к другу, и прогулка через Первомайский сквер трудной точно не будет. Насколько я знаю опыт театров Москвы и Петербурга, встроенных парковок там практически нет. Так что решение вполне каноничное.

Анна Терешкова и Константин Головин солидарно отметили, что финансовых помех на пути реконструкции не предвидится и она обещает быть динамичной.

— Нам удалось вписаться с этим замыслом в национальный проект «Культура», — сказала Анна Терешкова. — Уже есть подтверждение и на 2021, и на 2022 годы. В сентябре ждем федеральный транш.

По словам Константина Головина, от губернатора обещано еще 100 млн рублей.

— Большая часть — федеральное финансирование, — пояснил Головин. — В этом году будут освоено 50 млн — примерно пятая часть. Наша задача — создать за теплые месяцы основной конструктив здания, проработать его базовые объемы, чтобы создать задел под передовое оснащение и стильный архитектурный декор.

К слову, базовым мотивом интерьеров будет зелено-бирюзовая и вишневая гамма, а не привычный для старых театров желто-белый ампирный колер. И не нарочитый авангард красно-черной цветовой комбинации (как в прежнем помещении театра).

— Зеленый — достаточно изысканный, свежий и при этом эмоционально располагающий вариант, — пояснил Сергей Афанасьев. — Этот цвет — в числе моих любимых, как и темно-вишневый. К слову, интерьеры «Ленкома» выдержаны в той же гамме, так что мы в таком выборе не первые.

Фото автора