В Новосибирской области завершились масштабные соревнования электромонтёров по обслуживанию подстанций

В течение нескольких дней своё профессиональное мастерство демонстрировали более 50 энергетиков из филиалов АО «РЭС» и АО «Электромагистраль».

Состязания прошли на базе учебно-тренировочного полигона филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети», который специально построили для таких мероприятий еще в 2014 году, площадка оснащена самым широким спектром оборудования и электроустановок, с которыми ежедневно работают энергетики.

Основная цель соревнований — проверка уровня профессиональной подготовки и квалификации электромонтеров, осуществляющих обслуживание оборудования подстанций, оценка уровня знаний персонала в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации оборудования. Кроме того, это еще и площадка для обмена опытом и демонстрации новых и усовершенствованных приспособлений и средств защиты, рациональных методов и приемов быстрого и безопасного выполнения работ в электроустановках с максимальным использованием технических средств.

Участники состязались в мастерстве на 5 основных этапах. Безусловно, самые зрелищные и интересные – это практические действия электромонтёров, которые отрабатывались на таких этапах, как:

ликвидация очага пожара в РП 10 кВ;

освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой реанимационной помощи (на роботе-тренажере);

ремонт выключателя 10 кВ;

вывод секции шин 10 кВ в ремонт.

Помимо демонстрации практических навыков бригады показывали теоретические знания в вопросах, имеющих огромное значение для производственной деятельности и безопасной организации работ.

По итогам всех этапов призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству среди электромонтеров по обслуживанию подстанций распределились следующим образом:

I место – бригада филиала «Восточные электрические сети»;

II место – бригада филиала «Новосибирские городские электрические сети»;

III место – бригада филиала «Чулымские электрические сети».

На торжественном закрытии соревнований генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов поздравил победителей и вручил им ключи от нового бригадного автомобиля ГАЗ «Соболь». Остальным призёрам соревнований были вручены Почетные грамоты и ценные подарки. Кроме того, присутствовавший на церемонии награждения заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров вручил руководству компании Благодарственное письмо ведомства за повышение профессионального уровня персонала, обслуживающего электросетевой комплекс региона.

Прошедшие соревнования, безусловно, способствовали совершенствованию уровня профессиональной подготовки новосибирских энергетиков, углублению их теоретических знаний и повышению качества и безопасности работ. В группе компаний «РЭС» уверены, что подобные мероприятия внесут свой вклад в поддержание бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, а значит позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей на всей территории Новосибирской области.