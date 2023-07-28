Рост цен на бензин неизбежен

В ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что сдерживание возросших в настоящее время цен на бензин путем их заморозки вызовет дефицит топлива в российских регионах и закрытие заправок, передает агентство «Прайм».

— Когда такая ситуация произошла, когда заправки ничего не зарабатывают, то можно 1–3 месяца продержаться, но потом либо закрывать их, либо повышать цены. Нет выхода никакого, — подчеркнул он.

Отмечается, что биржевые цены на бензин в стране весной и в начале лета побили исторические рекорды.

Известно, что Минэнерго РФ допускает рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса, который происходит с весны до осени, однако по итогам текущего года он будет соответствовать ее уровню.

Ранее редакция сообщала, что количество «серых» заправок продолжает расти.