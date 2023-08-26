В Новосибирской области женщин проживает больше, чем мужчин

В Новосибирской области на 1 января 2023 года женщин проживало больше, чем мужчин. По данным Новосибирскстата, разница составляет 18,5%. Численность мужчин составила 1278,7 тыс. человек, женщин — 1515,6 тыс. человек.

Статистики уточнили, что в регионе на 1000 мужчин приходилось 1185 женщин.

— Такое соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. В 2022 году численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 25 лет и с возрастом увеличивается, — отметили в Новосибирскстате.

В целом, по данным Новосибирскстата, численность населения в Новосибирской области на начало года составила 2,794 млн. человек. За год она сократилась на 3,2 тыс. человек. Коэффициент старения в регионе составил 16,4%. Это соответствует среднероссийскому уровню, но выше данного показателя по Сибирскому федеральному округу (15,7%).

Динамика коэффициента свидетельствует, что в регионе идет интенсивный процесс демографического старения. Это в большей степени характерно для сельского населения (17,1%), чем для городского (16,2%). В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют около 66%.

Ранее редакция приводила мнение публициста Дмитрия Овчинникова о демографической политике государства, ограничениях на препараты для прерывания беременности и запрете пропаганды идеологии чайлдфри.