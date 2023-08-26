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Суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста

  • 26/08/2023, 13:08
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Суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста
Компания должна выполнить гарантийный ремонт моста в течение 30 дней.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». Мэрия оспаривала решение арбитражного суда по отношению к «Новосибирскавтодор» по гарантийным обязательствам, которые строительная компания должна исполнить за некачественно выполненные работы.

— Исковые требования удовлетворить. Обязать акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» в рамках гарантийных обязательств в течение 30 дней со дня вынесения настоящего постановления устранить недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту от 02.03.2018 № 7/18, — говорится в постановлении арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Компания должна произвести ремонтные работы путем фрезерования, устройства розлива вяжущего материала ЭБДКБ и устройства покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-20 толщиной 0,05 м. в местах концентрации выявленных дефектов, отраженных в актах о выявленных дефектах от 04.02.2022 № 1/2022 и от 19.04.2022 (пункты 1, 2, 3 акта) до достижения ровности покрытия проезжей части.

Кроме того, «Новосибирскавтодор» обязан заплатить в доход федерального бюджета 12 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Напомним, в 2018 году городская администрация подписала с АО «Новосибирскавтодор» контракт, по которому компания обязалась отремонтировать участки дороги по проспекту Димитрова на участке от ул. Ленина до Димитровского моста, Димитровскому мосту со спусками и подъемами, проезду Энергетиков в Железнодорожном, Ленинском районах г. Новосибирска», в том числе ликвидация места концентрации ДТП: проезд Энергетиков 8. Все работы завершили в 2018 году. Их стоимость оценили в 247 млн рублей.

Согласно контракту, гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия составляет 4 года.

— В результате совместного выездного комиссионного обследования объекта, проведенного с участием представителя подрядчика, были выявлены локальные повреждения (дефекты) асфальтобетонного покрытия на Димитровском мосту (в границах устоев моста) в виде выбоин, впадин, просадок на поверхности асфальтобетонного покрытия моста. Проведена фотосьемка, фиксирующая подтверждение наличия локальных повреждений (дефектов) асфальтобетонного покрытия. О выявленных дефектах комиссией были составлены акты от 04.02.2022 № 1/2022, от 19.04.2022, подписанные подрядчиком с возражениями относительно причин возникновения недостатков, — говорится в материалах дела.

Истцом предъявлена ответчику претензия об устранении выявленных недостатков, неисполнение которой послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказали мэрии в удовлетворении исков. Они исходили из того, что истцом не доказано возникновение недостатков по вине подрядчика.

По делу была назначена судебная экспертиза, которая установила, что причины выявленных недостатков возникли по независящим от подрядчика обстоятельствам

Однако, в суде Западно-Сибирского округа подчеркнули, что в материалах дела указано, что судами обеих инстанций установлено, что недостатки в результате работ, выполненных по контракту, возникли в течение гарантийного срока (исчисленного от подписания акта приемки законченного строительством объекта автомобильной дороги (пускового комплекса) от 01.10.2018).

— Указанное обстоятельство не оспаривается ответчиком, и представляет собой исходный факт, порождающий презумпцию ответственности общества за обнаруженные недостатки, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что Димитровский мост начали готовить к капитальному ремонту.

Фото с сайта мэрии города Новосибирска

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Рубрики : Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт Димитровский мост


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