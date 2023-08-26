В Новосибирской области строят экономичные котельные с использованием новых технологий

В Новосибирской области при помощи новейших энергоэффективных технологий обновляются объекты теплоэнергетики. Об этом сообщили в правительстве региона. Качество одной из таких котельных проверил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки.

Новая котельная в Чистоозёрном районе заменила собой сразу три устаревшие объекта теплоснабжения. Глава региона отметил, что результат получился хороший, как по качеству, так и по экономике проекта.

В правительстве региона уточнили, что денежные средства на достройку объекта были запланированы в 2021 году, пуско-наладочные работы проведены в сезоне 2021-2022 годов. В 2023 году всех потребителей от трёх прежних устаревших котельных в полном объёме переключили на новую.

Отмечается, что год на объекте отработан без сбоев и других проблем, а жители полностью удовлетворены качеством предоставляемых ныне услуг. Как доложили губернатору, все показатели, которые планировалось показать в рамках программы энергоэффективности, достигнуты, даже отмечена экономия. По удельным показателям, расход угля на одну гигакалорию снижен более чем вдвое – результат лучше планового. Склад угля теперь закрытый, стоит автоматизированная дробилка, которая позволяет дробить уголь любой марки и качества. Снижены трудозатраты.

Новая угольная котельная «Зонова» в р. п. Чистоозёрное построена в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области». Строительство завершено в 2022 году, стоимость составила около 60 млн рублей, мощность котельной – 7,5 МВт. Потребители: Центральная районная больница, 1 школа, 1 детский сад, 6 многоквартирных домов, более 20 административных зданий (магазины, суд, администрация района, церковь, вокзал и т. п.), около 30 жилых домов.

В этом году под модернизацию в Чистоозёрном готовят ещё одну котельную. Всего в схеме теплоснабжения райцентра – 9 котельных, срочной реконструкции требуют две из них.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников потребовал еженедельно контролировать реализацию инвестпрограммы ремонта коммунальных сетей в Новосибирске.