В новосибирском Роспотребнадзоре обозначили основных паразитов у людей

За период с января по апрель текущего года на территории Новосибирской области выявлено 1,3 тысячи случаев заболеваемости в результате попадания в организм паразитов-гельмитозов. Из общего числа заболевших 99% — дети и подростки в возрасте до 17 лет. Такие данные приводит портал РБК со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Ещё одним распространённым заболеванием, по информации специалистов управления, является описторхоз. В указанный период выявлено более 900 случаев.

— Чаще всего заболеваемость описторхозом регистрируется в районах области, где есть природные водоемы и население употребляет в пищу выловленную пресноводную рыбу, — сообщают в Роспотребнадзоре.

По информации управления, одновременно остаётся актуальной и сезонная проблема с инфекциями, передающимися с укусом клещей. С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 6,5 тыс человек (в т.ч. за неделю с 31 мая 6 июня 2023 года – 1,6 тыс чел.) Всего с начала сезона исследовано: на наличие возбудителей клещевого энцефалита 3,3 тыс клещей, доставленных гражданами в лаборатории, из них – 44 (1,3%) положительных; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза – 3,3 тыс. клещей, из них – 954 (28,7%) положительных.

Ранее редакция сообщала, какие необычные паразиты появлялись в Новосибирской области в прошлом году.