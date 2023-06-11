Перевозка животных: не все виды транспорта к этому могут быть готовы

Путешественникам, желающим разделить свой отпуск с четвероногим другом, прежде всего, необходимо изучить правила его перевозки различными средствами общественного транспорта дальнего следования. Однако есть некоторые общие правила. Так для хозяев животных, собирающихся самолётом или поездом путешествовать по территории России, необходимо оформить ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации питомца и поставленной прививке от бешенства. Если турист готовится выехать в страны Евросоюза, то понадобится ещё и евросправка, которую можно получить в представительстве Россельхознадзора.

Теперь, что касается каждого конкретного вида транспорта

Авиатранспорт

Как сообщают эксперты Российской кинологической федерации, где животное проведёт полёт — с хозяином или в багажном отсеке — необходимо заранее уточнить: у каждой авиакомпании правила перевозки животного свои. В то же время место в самолёте для питомца его хозяин должен забронировать заранее, а оплатить уже после регистрации и взвешивания животного.

— В большинстве случаев, в пассажирском салоне могут перевозиться собаки, масса которых с контейнером не превышает 8 кг (есть нюансы: например, Уральские авиалинии разрешают брать с собой питомца до 15 кг вместе с переноской, а S7 — до 23 кг), — сообщают кинологи. — Габариты контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44×30×26 см. Для перевозки в багажном отсеке масса животного с контейнером не должна превышать 50 кг.

Железная дорога

По информации АО РЖД, проезд домашних животных возможен не во всех типах вагонов пассажирских поездов. Для удобства туристов, на сайте есть специальный символ в виде лапы животного, означающего, что проезд питомцев в том или ином вагоне разрешён, однако им может потребоваться отдельный «билет» в зависимости от размера животного. В частности, критерием отнесения собаки к «крупной» или «мелкой» является возможность перевозки животного в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см.

— За перевозку в поездах дальнего следования мелких животных и птиц может взиматься отдельная плата или требуется выкуп всего купе (вагоны повышенной комфортности) или общие вагоны с классом обслуживания «3О» в ретропоезде «Рускеальский экспресс», — сообщают в РЖД. — Перевозка крупных собак производится в отдельном купе купейного вагона, кроме вагонов-повышенной комфортности с оплатой полной стоимости всех мест в купе без дополнительной оплаты за их провоз. При этом количество проезжающих собак и их владельцев или сопровождающих не должно превышать количества мест в купе.

Автотранспорт

Путешествие питомца даже в личном автотранспорте хозяина накладывает на последнего ряд требований.

— В машине разместите переноску максимально устойчиво, надежно зафиксируйте ее. Если животное путешествует без переноски, воспользуйтесь специальной перестёжкой, которая должна быть прикреплена к ремню безопасности на время движения, — рекомендуют специалисты-кинологи. — Не позволяйте питомцу свободно гулять по салону: помимо того, что это может создавать аварийные ситуации, питомец может случайно травмироваться во время движения.

Если поездка занимает продолжительное время, необходимо делать остановки, чтобы позволить питомцу прогуляться и справить естественные надобности. Категорически запрещается оставлять питомца одного в машине, особенно в жаркую погоду.

Где гулять на отдыхе?

Не все любимые людьми места отдыха людей являются доступными для животных, за исключением собак-поводырей. Например, с собаками нельзя находиться на общественных пляжах и некоторых заведениях общепита.

— Собаку можно купать там, где запрещено купание людей, а также на границе с разрешенной зоной, — сообщают кинологи. — Поэтому, если вы планировали искупаться в компании питомца где-то на Волге, то остановитесь по дороге вне черты города. Дог-френдли заведения предложат собаке миску с водой, а в некоторых из них для любимцев есть даже свои блюда в меню. Для поиска таких мест вы можете воспользоваться, агрегаторами и интерактивными картами, на которых отмечены места, куда пускают с собаками. Но учтите, что некоторые кафе ставят ограничения по размеру собаки.

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