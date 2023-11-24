В новосибирской школе молодой учитель преподает историю с помощью игрушечных солдатиков

33-летний учитель из Новосибирска Михаил Бондаренко объясняет школьникам сложные исторические темы с помощью миниатюрных фигурок солдатиков, которых за годы хобби накопилось не меньше тысячи. Раскрашивает он их самостоятельно, покупая лишь сами миниатюры и краски.

— Дети глаз не могли оторвать — побросали смартфоны и рассматривали, записывали, обсуждали и лучше запоминали тему урока. Например, на Северную войну Петра Первого со шведами отводился всего один урок, но ребята выучили его наизусть, — рассказал в беседе с КП-Новосибирск учитель истории школы № 50.

Некоторые подростки даже записались в кружок и теперь часами изучают историю, чтобы впоследствии правильно раскрасить миниатюру солдатика.

По словам собеседника издания, историческая миниатюра стоит не дешево: одна коробка с 40 солдатиками обойдется в три тысячи рублей.

Но на пути молодого педагога встречаются и те, кто по отношению к подобному методу преподавания настроен скептически, мол «у вас тут в кабинете солдатики стоят — вы до сих пор не наигрались?». Однако Михаил Бондаренко убежден, что взрослое хобби и детские игры — вещи разные, ведь для того, чтобы правильно раскрасить миниатюру войны с Наполеоном, необходимо изучить все тома романа Льва Толстого.