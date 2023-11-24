Директора реабилитационного центра для детей-инвалидов наказали за отсутствие пандусов

Директору «Центра реабилитации для детей-инвалидов» Елене Литуненко вынесено представление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Представление было вынесено из-за отсутствия пандусов на входах в центр.

— Кроме того, высота крыльца на входах не соответствует нормативным требованиям, не обеспечивает возможность свободного доступа в центр граждан с ограниченными возможностями, — говорится в сообщении.

Отметим, что «Центр адаптации детей-инвалидов с детства с церебральным параличом» расположен на 1 этаже жилого дома по ул. Добролюбова, 14. По данным 2ГИС, пятиэтажное здание построено в 1955 году. В нем находится еще 3 организации: Почта России, Клиентская служба Октябрьского района и Мария-Ра.

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