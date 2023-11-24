Новое футбольное поле планируют построить на ОбьГЭСе в Новосибирске

Футбольное поле с искусственным газоном появится в Советском районе Новосибирска. Строительство планируется на улице Часовой. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стоимость контракта — более 113 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить строительство к 16 сентябрю следующего года.

Длина поля будет 102 метра, а ширина − 63 метра. 149 зрителей смогут посмотреть игру.

Также рядом с поле будут установлены бытовой блок с туалетными комнатами, душевой, раздевалками, помещением для хранения.

Ранее редакция сообщала о том, что проблемы с дольщиками большинства долгостроев в Новосибирске будут решены до конца года.