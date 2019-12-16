«Хлеб и Нино» претендует на «Пальмовую ветвь»

Ресторан «Горячий цех», вошедший в топ-100 премии «Пальмовая ветвь», буквально по горячим следам обрел в этом списке соседа-земляка. Причем, не просто земляка, а родственника — ибо второй новосибирский номинант «Пальмовой ветви» — это тоже, как и «Горячий цех», проект группы «РМ-Консалтинг». Ресторан «Хлеб и Нино» — один из новейших в портфеле группы (куда также входят заведения Park Cafe, People`s, «Перчини», «Чучвара», «ХочуПури», «New York Pizza Новосибирск»).

Для «РМ-Консалтинг» — уже третья по счету «транскрипция» грузинской темы — в идейной связке с «Чучвара» и «ХочуПури», но без буквального повторения. В историческом смысле «Хлеб и Нино» — плод глубокой реконструкции одной из площадок сетевого проекта People`s той же группы.

Дизайнерское переосмысление места было полным, настолько, что даже пространственные пропорции изменились до неузнаваемости. Например, изюминкой «Хлеб и Нино» стала летняя веранда, цитирующая эстетику ажурных домов старого Тбилиси — деталь, смотрящаяся как полноценный архитектурный элемент. При этом в интерьерном дизайне не задействовано прямолинейного этнографического подхода. А в меню наряду с каноничными грузинскими блюдами присутствуют их креативные переосмысления (вроде с хинкали с креветкой и соусом том-ям).

Именно творческая оригинальность для экспертов премии считается одним из важнейших зачетных параметров в отборе номинантов в «большую сотню». А более прозаические критерии — потенциальная тиражность и быстрый выход на окупаемость. Окончательные итоги будут подведены в апреле 2020-го, когда Большая сотня номинантов превратится в Большую Тройку. До «РМ-Консалтинг» победный опыт «Пальмовой ветви» имели проекты Дениса Иванова. Теперь же история новосибирского присутствия на «Пальмовой ветви» дополнена фигурантом сразу с двумя концепциями. А это, как известно, вдовое укрепляет шанс на победу.

Фото из группы «Хлеб и Нино» Вконтакте