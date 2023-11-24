В новосибирском краеведческом музее открывается выставка «Когда елка была большой»

Среди многообразия вещей, окружающих человека, елочные игрушки занимают второстепенную роль. Но сколько счастливых и радостных минут с ними связано. Самые сильные детские воспоминания: нарядная елка, любимые игрушки, ожидание праздника – навсегда остаются в памяти. И каждый раз, доставая заветную коробку ёлочных украшений, мы заново переживаем то детское ощущение сказки.

Организация выставок елочных игрушек стала для нас доброй традицией с 2017 года. В фондах Новосибирского государственного краеведческого музея сформировалась коллекция елочных украшений 1930 – 1980-х годов, большая часть которых принадлежала новосибирцам. Сегодня она насчитывает около 2500 предметов, в числе которых не только стеклянные, но также ценные и редкие украшения из ваты, монтированные из стекляруса, картонажные украшения, а также различные гирлянды и подставочные фигуры.

В этом году, помимо предметов из фондов Краеведческого музея, на выставке демонстрируются елочные украшения из коллекции новосибирца Максима Носкова. С 2018 года ему удалось собрать около 1000 предметов. Наиболее ценными среди них являются украшения из ваты 1930-1940 – х годов, подставочная фигура Деда Мороза из ткани 1930-х годов, стеклянные игрушки 1950-х годов по мотивам сказок, шары с советской символикой и изготовленные из лампочек.

Без возрастных ограничений.