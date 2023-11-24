Неизвестные пытались парализовать крупную сортировочную станцию в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные попытались парализовать крупную сортировочную станцию. Поджигатели уничтожили железнодорожное оборудование около электротехнического завода и станции Клещиха. Об этом сообщает SHOT в Телеграм.

По данным издания, неизвестные поджигатели ночью проникли к оборудованию станции и подожгли его. Самым первым алые огни увидел инженер безопасности движения поездов. Однако спасти оборудование не смогли. Когда приехали службы он полностью сгорел. Сейчас эксперты проводят осмотр гвоздодера, пластиковой бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и следов обуви, которую неизвестные оставили на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путём поджога. Неизвестных объявили в розыск.

Ранее редакция сообщала о том, что 74-летнюю поджигательницу военкомата заключили под стражу в Новосибирске.