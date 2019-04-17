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Мусорим по 6,5 литра в день

Именно такой объем ТКО заложен в тариф, по которому работает в Новосибирской области регоператор.
  • 17/04/2019, 16:16
Автор: Мария Кормильцева
Мусорим по 6,5 литра в день
«Такое ощущение, что областной департамент по тарифам формально отнесся к порядку расчета объемов и обоснования стоимости вывоза твердых коммунальных отходов.»

— Не хочу торопиться, но однозначно будут выводы, которые поставят под сомнение утвержденные нормы. Это уже факт. Такое ощущение, что областной департамент по тарифам формально отнесся к порядку расчета объемов и обоснования стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), — считает эксперт общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ и дорожного комплекса Михаил Мезенцев.

Накануне он и старшая по многоквартирному дому на улице Кропоткина Ольга Смирнова, с которой Мезенцев познакомился благодаря обсуждению в соцсети «мусорной реформы», посетили областной департамент по тарифам. Они ознакомились с документами, на основании которых были произведены расчеты. Как рассказал общественник InfoPro54.ru, с бумагами они проработали около часа, но это только начало.

— Даже если не погружаться в документы, которые нам были предоставлены, уже возникает вопрос. Просто разделите 2,38 кубометра на 365 дней. Получится, что каждый человек, трехмесячный ребенок это или 90-летний дедушка, производит в сутки 6,5 литра мусора. То есть семья из четырех человек ежедневно производит 26 литров. Я считаю, что эти цифры однозначно не соответствуют действительности и их нужно опротестовывать и приближать к реальности, — заявил он.

Собеседник отметил, что в регионах расчетные нормативы разнятся. Так, среди сибирских регионов выделяется Красноярский край с наименьшим заложенным в тариф объемом ТКО — 0,84 кубометра в год (2,3 литра в сутки). А в Томске и Омске этот объем превышает 2,9 кубометра.

— Посмотрели сейчас, откуда основные цифры — они из области. Надо изучить, как они собирались, насколько соответствуют действительности? Следующий этап — нужно провести замеры в многоквартирных и частных домах в соответствии с рекомендациями, которые подготовило правительство РФ по накоплению ТКО. С привлечением широких масс, чтобы это было прозрачно, понятно и объективно. Думаю, если в Новосибирске люди хоть немножко беспокоятся о завтрашнем дне, они должны подключиться к этой работе. Может быть, стоит флешмоб запустить, взвешивать и замерять каждый день свой мусор и выкладывать фотографии в соцсети, чтоб видно было объем и вес. Это для понимания, сколько в сутки семья мусора набирает, — предлагает Мезенцев.

Также он напомнил, что в России существует экологический сбор, который платят производители и импортеры 36 категорий товаров. В утвержденном федеральным правительством перечне более 400 наименований. Здесь текстиль, одежда, пластик, газеты, шины, канцелярия, стекло, нефтепродукты, оргтехника…

тарифы на вывоз ТКО

Тарифы на вывоз ТКО могут дифференцировать

— За очень многие вещи, которые мы приобретаем, мы оплачиваем утилизацию мусора на стадии покупки. Она включена в цену, почему это не учитывается? Таких вопросов много. Раньше я касался «мусорной» темы краем, понимал, что что-то не так. Мне не нравилось то, что у нас поднялся тариф до 92 рублей, но по сути не изменилось ничего. Делился своими мыслями в социальных сетях, никого не вдохновил ни на какие действия и сейчас решил заняться темой вплотную. Да, у нас есть проблема — социальное иждивенчество. Люди ждут, что кто-то за них все решит. Хорошо, разберемся, сделаем выводы и пойдем с ними и к гражданам, и к исполнительной власти, и к депутатам, и к партиям, — сообщил собеседник.

Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова не стала комментировать инициативу общественников, напомнив, что регоператор работает по тарифам и нормативам, утвержденным областным департаментом.

— Что касается нашей текущей деятельности и планов, сейчас в Новосибирской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составляет около 40%. Ожидается поступление платежей от бюджетных организаций. Для сбора мусора в Новосибирской области по оценке профильного министерства необходимо еще около 44 тысяч контейнеров. Частично они будут приобретены ООО «Экология-Новосибирск», хотя тарифом эти расходы не предусмотрены. Также в ближайшее время мы намерены приобрести собственную технику — специализированный автомобиль для сбора отходов, — рассказала она InfoPro54.ru.

С начала года региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск» — оформил 744514 лицевых счетов для физических лиц, 19802 — для юридических лиц, 872 лицевых счета открыто для управляющих компаний, являющихся исполнителями коммунальной услуги.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, исходя из средних норм накопления ТКО и расценок на услуги регоператоров, подсчитали, что среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 рублей в год. Новосибирская область с нормой в 2,38 кубометра находится на 13 месте по накоплению ТКО. В рейтинге по тарифам региональных операторов область на 63 месте — 466 рублей за кубометр. В рейтинге по стоимости услуг регионального оператора (вывоза ТКО) — на 19 месте. Стоимость услуги за вывоз мусора на человека в год в регионе составляет 1109,08 рубля.

На федеральном уровне сейчас обсуждается то, что регоператоры испытывают сложности с получением платы, а некоторые из них могут прекратить свою работу.  Как заявила Лариса Анисимова, реальных угроз прекращения работы новосибирского регоператора нет.

Расходы перевозчиков ТКО оказались выше плана

Расходы перевозчиков ТКО оказались выше плана

На мартовской сессии областного парламента обсуждалось, что после запуска в регионе новой системы сбора и вывоза ТКО в этой сфере обнаружился ряд проблем, в первую очередь, в сельских районах. Не определены места для временного складирования мусора, отсутствуют емкости для его сбора, нарушаются графики вывоза. В отдельных поселениях отсутствует информация о том, какая конкретно организация должна осуществлять вывоз мусора. Не решены вопросы с дачниками, садоводческие некоммерческие товарищества не могут заключить договоры на вывоз мусора.

По информации ООО «Экология-Новосибирск», услуга «Обращение с ТКО» оказывается в 280 населенных пунктах Новосибирской области и охватывает более 2,3 млн человек, вывоз ТКО осуществляют 12 компаний-перевозчиков, с которыми заключены договоры.

Фото с личной страницы Михаила Мезенцева в Facebook

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