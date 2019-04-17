Мусорим по 6,5 литра в день

— Не хочу торопиться, но однозначно будут выводы, которые поставят под сомнение утвержденные нормы. Это уже факт. Такое ощущение, что областной департамент по тарифам формально отнесся к порядку расчета объемов и обоснования стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), — считает эксперт общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ и дорожного комплекса Михаил Мезенцев.

Накануне он и старшая по многоквартирному дому на улице Кропоткина Ольга Смирнова, с которой Мезенцев познакомился благодаря обсуждению в соцсети «мусорной реформы», посетили областной департамент по тарифам. Они ознакомились с документами, на основании которых были произведены расчеты. Как рассказал общественник InfoPro54.ru, с бумагами они проработали около часа, но это только начало.

— Даже если не погружаться в документы, которые нам были предоставлены, уже возникает вопрос. Просто разделите 2,38 кубометра на 365 дней. Получится, что каждый человек, трехмесячный ребенок это или 90-летний дедушка, производит в сутки 6,5 литра мусора. То есть семья из четырех человек ежедневно производит 26 литров. Я считаю, что эти цифры однозначно не соответствуют действительности и их нужно опротестовывать и приближать к реальности, — заявил он.

Собеседник отметил, что в регионах расчетные нормативы разнятся. Так, среди сибирских регионов выделяется Красноярский край с наименьшим заложенным в тариф объемом ТКО — 0,84 кубометра в год (2,3 литра в сутки). А в Томске и Омске этот объем превышает 2,9 кубометра.

— Посмотрели сейчас, откуда основные цифры — они из области. Надо изучить, как они собирались, насколько соответствуют действительности? Следующий этап — нужно провести замеры в многоквартирных и частных домах в соответствии с рекомендациями, которые подготовило правительство РФ по накоплению ТКО. С привлечением широких масс, чтобы это было прозрачно, понятно и объективно. Думаю, если в Новосибирске люди хоть немножко беспокоятся о завтрашнем дне, они должны подключиться к этой работе. Может быть, стоит флешмоб запустить, взвешивать и замерять каждый день свой мусор и выкладывать фотографии в соцсети, чтоб видно было объем и вес. Это для понимания, сколько в сутки семья мусора набирает, — предлагает Мезенцев.

Также он напомнил, что в России существует экологический сбор, который платят производители и импортеры 36 категорий товаров. В утвержденном федеральным правительством перечне более 400 наименований. Здесь текстиль, одежда, пластик, газеты, шины, канцелярия, стекло, нефтепродукты, оргтехника…

Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова не стала комментировать инициативу общественников, напомнив, что регоператор работает по тарифам и нормативам, утвержденным областным департаментом.

— Что касается нашей текущей деятельности и планов, сейчас в Новосибирской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составляет около 40%. Ожидается поступление платежей от бюджетных организаций. Для сбора мусора в Новосибирской области по оценке профильного министерства необходимо еще около 44 тысяч контейнеров. Частично они будут приобретены ООО «Экология-Новосибирск», хотя тарифом эти расходы не предусмотрены. Также в ближайшее время мы намерены приобрести собственную технику — специализированный автомобиль для сбора отходов, — рассказала она InfoPro54.ru.

С начала года региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск» — оформил 744514 лицевых счетов для физических лиц, 19802 — для юридических лиц, 872 лицевых счета открыто для управляющих компаний, являющихся исполнителями коммунальной услуги.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, исходя из средних норм накопления ТКО и расценок на услуги регоператоров, подсчитали, что среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 рублей в год. Новосибирская область с нормой в 2,38 кубометра находится на 13 месте по накоплению ТКО. В рейтинге по тарифам региональных операторов область на 63 месте — 466 рублей за кубометр. В рейтинге по стоимости услуг регионального оператора (вывоза ТКО) — на 19 месте. Стоимость услуги за вывоз мусора на человека в год в регионе составляет 1109,08 рубля.

На федеральном уровне сейчас обсуждается то, что регоператоры испытывают сложности с получением платы, а некоторые из них могут прекратить свою работу. Как заявила Лариса Анисимова, реальных угроз прекращения работы новосибирского регоператора нет.

На мартовской сессии областного парламента обсуждалось, что после запуска в регионе новой системы сбора и вывоза ТКО в этой сфере обнаружился ряд проблем, в первую очередь, в сельских районах. Не определены места для временного складирования мусора, отсутствуют емкости для его сбора, нарушаются графики вывоза. В отдельных поселениях отсутствует информация о том, какая конкретно организация должна осуществлять вывоз мусора. Не решены вопросы с дачниками, садоводческие некоммерческие товарищества не могут заключить договоры на вывоз мусора.

По информации ООО «Экология-Новосибирск», услуга «Обращение с ТКО» оказывается в 280 населенных пунктах Новосибирской области и охватывает более 2,3 млн человек, вывоз ТКО осуществляют 12 компаний-перевозчиков, с которыми заключены договоры.

Фото с личной страницы Михаила Мезенцева в Facebook