В Новосибирском областном Доме творчества пройдет «Ночь искусств»

3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2020» на youtube-канале «Народное творчество» НГОДНТ с 16 до 20 часов пройдет трансляция концерта «Народная филармония».

Зрители в режиме онлайн познакомятся с творчеством пяти коллективов художественной самодеятельности Новосибирской области, удостоенных звания «Заслуженный коллектив народного творчества».

Четырехчасовой марафон объединит лучшие концертные номера самодеятельных артистов из Ордынского, Карасукского, Мошковского районов, городов Бердск и Новосибирск.

Слушатели смогут насладиться истинно народным вокалом ансамблей песни и танца «Сибирские зори» и русской песни «Сибирский узор». Хореографический жанр представит известный за пределами региона ансамбль народного танца «Сибирские узоры». Концерт инструментальной музыки представит духовой оркестр «Бис Band», который совсем недавно вернулся из Москвы, где стал лауреатом Всероссийского конкурса-фестиваля любительских творческих коллективов. А театр-студия «Гистрион» покажет спектакль «Наташина мечта», уже покоривший зрителей своей душевностью и проникновенностью на сценических площадках

Проект Новосибирского государственного областного Дома народного творчества «Народная филармония» успешно идет в городах и селах Новосибирской области третий год подряд. Его цель – познакомить жителей региона с золотым фондом культуры Новосибирской области: коллективами, которые носят почетное звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый самодеятельный коллектив». Всего в Новосибирской области 521 коллективов носят эти звания.

Благодаря проекту продемонстрировать свои таланты зрителям имеют возможность артисты самых разных жанров народного творчества. В 2020 году «Народная филармония» впервые проходит в формате онлайн.

Возраст 6+

Фото предоставлено Домом народного творчества