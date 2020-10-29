Новосибирская область лидирует по объему жилищного строительства в округе

По итогам первых девяти месяцев 2020 года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. Как отметили в министерстве строительства Новосибирской области, наш регион последние несколько лет уверенно остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе, и традиционно входит в число лучших по этому показателю в России, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сегодня удерживать высокие темпы жилищного строительства непросто. Во-первых, в строительной отрасли продолжается переход на новые условия работы, по которым все застройщики, ведущие строительство многоквартирных домов с привлечением средств участников строительства, должны осуществлять свою деятельность в рамках проектного финансирования с размещением этих средств на счетах эскроу в уполномоченных банках. Во-вторых, свои коррективы вносит сложная эпидемиологическая ситуация. Несмотря на это, нам удается не снижать темпы ввода жилья, строительная отрасль региона работает стабильно и уверенно. За первые девять месяцев работы введено в эксплуатацию 1 164,3 тысяч кв. м жилья, что составляет 114,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Министр также акцентировал, что сегодня хорошим подспорьем для строительной отрасли является такая мера государственной поддержки, как льготная ипотека под 6,5%. В Новосибирской области по данным ДОМ.РФ на 22 октября 2020 года уже выдано 6 734 льготных кредитов на сумму более 16,2 млрд рублей. 27 октября 2020 года Правительством РФ принято решение о продлении действия льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

По итогам работы за январь-сентябрь 2020 года лучшие показатели по вводу жилья в стране продемонстрировали Московская область (введено 9,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом), Москва (6,4%) и Краснодарский край (6,1%). Новосибирская область входит в десятку лидеров с показателем 2,4%.

Фото: Gensa Gensa