ВТБ в сентябре нарастил продажи ипотеки в Новосибирской области на 28%

В Новосибирской области банк предоставил клиентам 3,3 млрд рублей ипотечных займов, что на 28% больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам 9 месяцев 2020 г. ВТБ в Новосибирской области увеличил объем выдачи ипотеки на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по сентябрь жители региона оформили в ВТБ более 10,5 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 22,8 млрд рублей.

Динамику высокого спроса обеспечило существенное снижение ставок и популярность программ господдержки. С апреля по сентябрь льготными условиями кредитования по программе «Ипотека с господдержкой» воспользовались более 1,6 тысячи новосибирских семей, оформив ипотечные займы на сумму 4 млрд рублей. Средний размер кредита по программе составил 2,5 млн рублей.

В настоящее время в банке работают несколько программ льготного кредитования – ипотека с господдержкой со ставкой 6,1% годовых, ипотека для семей с двумя и более детьми со ставкой от 5% годовых, дальневосточная ипотека со ставкой 1% (ценовые параметры указаны с учетом комплексного страхования заемщика).

Снижение ставок и улучшение условий по программам рефинансирования позволило заемщикам других банков переоформить действующие кредиты на более выгодных условиях. Всего с начала года более 2,6 тысячи клиентов смогли снизить ставки по кредитам, оформив ипотеку в ВТБ. В сентябре текущего года доля рефинансирования составила 26% от общего объема ипотечных выдач ВТБ в регионе (для сравнения: в сентябре 2019 г. на нее приходилось лишь 12% выдач).

— На практике льготные программы предоставляют нашим клиентам больше возможностей в приобретении жилья. Кроме того, именно «Ипотека с господдержкой» выступает, возможно, самой эффективной мерой содействия не только частным клиентам, но и строительной отрасли. За счет реализации госпрограмм мы наблюдаем существенный рост доли новостроек в новых выдачах в регионе. В третьем квартале 2020 года она увеличилась на 10,4 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом текущего года, — отметил управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Фото: пресс-служба банка