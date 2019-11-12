Сбербанк и «Сибирская Аграрная Группа» подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирский банк ПАО Сбербанк и АО «Сибирская Аграрная Группа» в рамках прошедшей в Москве российской агропромышленной выставки «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Документ предусматривает совместное развитие корпоративного кредитования, финансирование инвестиционной и экспортной деятельности, операции по внутрироссийским аккредитивам и многое другое.

В пресс-службе напомнили, что ранее Сибирский банк Сбербанка уже реализовал сделку по приобретению 100% акций АО «Кудряшовское», в структуре которого находится крупный свинокомплекс, и 100% доли в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Заемщиком в сделке выступило АО «Аграрная Группа». Срок кредита составил 10 лет. Таким образом, теперь в Аграрной Группе семь свиноводческих комплексов, расположенных в Томской, Свердловской, Кемеровской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае и республике Бурятия.

«Сибирская Аграрная Группа» — это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в котором процессы проходят по замкнутой цепочке: от производства зерна и комбикормов до мясной продукции. Основные направления деятельности холдинга – это свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство и производство яйца. Общий объем производства группы компаний составил в 2018 году 152 тысячи тонн свинины.

Фото: pixabay.com, автор- RoyBuri