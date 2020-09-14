В новосибирском парламенте будут работать представители семи партий

По предварительным данным, в ходе голосования 11-13 сентября по единому округу партия «Единая Россия» набрала 37,80% голосов. За нее проголосовали 195108 избирателей. На втором месте КПРФ — 16,99%, 87723, на третьем ЛДПР — 13,27%, 68525. 7,27% голосов (37525) на выборах получила партия «Новые люди». Пятипроцентный барьер также прошли «Справедливая Россия» — 5,95% (30711) и «Партия пенсионеров» — 5,73% (29562).
Партия «Родина» набрала 3,35% голосов (17319) — в заксобрание прошел ее лидер Вячеслав Илюхин и его коллега Константин Антонов.
Напомним, в 2015 году «Единая Россия» на выборах в региональный парламент шестого созыва по единому округу набрала 44,69% голосов. За нее проголосовало более 289 тыс избирателей. На втором месте была КПРФ — 24.49% (158,9 тыс), на третьем «Справедливая Россия» —10,65%, 69130. На четвертом находилась ЛДПР —10,32%, 66,9 тыс избирателей. Кроме того, в парламент прошел представитель от партии «Гражданская платформа».
Всего за 11-13 сентября в Новосибирском области досрочно проголосовали 226946 избирателей, 267319 — в день голосования. 17840 бюллетеней было признано недействительными. Всего к сентябрьским выборам 2020 было напечатано 1882391 бюллетеней. В 2015 году недействительными было признано 16 тыс бюллетеней на выборах в региональный парламент.
Предварительные итоги по единому округу
|Партия
|Всего проголосовало в 2020
|Процент проголосовавших
|Партия
|Всего проголосовало в 2015
|Процент проголосовавших
|«Единая Россия»
|195108
|37,80%
|«Единая Россия»
|289430
|44.69%
|КПРФ
|87723
|16,99%
|КПРФ
|158943
|24,49%
|ЛДПР
|68525
|13,27%
|ЛДПР
|66972
|10,32%
|«Новые люди»
|37525
|7,27%
|—
|—
|«Справедливая Россия»
|30711
|5,95%
|«Справедливая Россия»
|69130
|10,65%
|«Партия Пенсионеров»
|29562
|5,73%
|—
|—
|«Родина»
|17319
|3,35%
|—
|—
|Партия «Зеленые»
|14234
|2,76%
|—
|—
|«За правду»
|10411
|2,02%
|—
|—
|«Партия Роста»
|7257
|1,47%
|—
|—
|«Яблоко»
|15787
|2,43%
|«Гражданская платформа»
|12104
|1,86%
|«Патриоты России»
|6327
|0,97%
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