В новосибирском парламенте будут работать представители семи партий

По предварительным данным, в ходе голосования 11-13 сентября по единому округу партия «Единая Россия» набрала 37,80% голосов. За нее проголосовали 195108 избирателей. На втором месте КПРФ — 16,99%, 87723, на третьем ЛДПР — 13,27%, 68525. 7,27% голосов (37525) на выборах получила партия «Новые люди». Пятипроцентный барьер также прошли «Справедливая Россия» — 5,95% (30711) и «Партия пенсионеров» — 5,73% (29562).

Партия «Родина» набрала 3,35% голосов (17319) — в заксобрание прошел ее лидер Вячеслав Илюхин и его коллега Константин Антонов.

Напомним, в 2015 году «Единая Россия» на выборах в региональный парламент шестого созыва по единому округу набрала 44,69% голосов. За нее проголосовало более 289 тыс избирателей. На втором месте была КПРФ — 24.49% (158,9 тыс), на третьем «Справедливая Россия» —10,65%, 69130. На четвертом находилась ЛДПР —10,32%, 66,9 тыс избирателей. Кроме того, в парламент прошел представитель от партии «Гражданская платформа».

Всего за 11-13 сентября в Новосибирском области досрочно проголосовали 226946 избирателей, 267319 — в день голосования. 17840 бюллетеней было признано недействительными. Всего к сентябрьским выборам 2020 было напечатано 1882391 бюллетеней. В 2015 году недействительными было признано 16 тыс бюллетеней на выборах в региональный парламент.

Предварительные итоги по единому округу

Партия Всего проголосовало в 2020 Процент проголосовавших Партия Всего проголосовало в 2015 Процент проголосовавших «Единая Россия» 195108 37,80% «Единая Россия» 289430 44.69% КПРФ 87723 16,99% КПРФ 158943 24,49% ЛДПР 68525 13,27% ЛДПР 66972 10,32% «Новые люди» 37525 7,27% — — «Справедливая Россия» 30711 5,95% «Справедливая Россия» 69130 10,65% «Партия Пенсионеров» 29562 5,73% — — «Родина» 17319 3,35% — — Партия «Зеленые» 14234 2,76% — — «За правду» 10411 2,02% — — «Партия Роста» 7257 1,47% — — «Яблоко» 15787 2,43% «Гражданская платформа» 12104 1,86% «Патриоты России» 6327 0,97%

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