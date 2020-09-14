За сутки в Новосибирской области выявлено еще 55 случаев заражения COVID-19

На утро 14 сентября в регионе зафиксировано 12 148 случаев COVID-19 (+55 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 719 детей. 10 875 пациентов выздоровели (+19 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще три пациента – женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек, — говорится в сводке. — В отделениях реанимации находится 43 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Отмечается, что госпитализированы 17 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 027.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 411 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 461 732 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 176 жителей региона, 39 367 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 173 обращения, госпитализированы 26 человек.

Фото с сайта оперативного штаба