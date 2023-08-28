В Новосибирском районе дачник незаконно построил гостиницу

На своем дачном участке в СНТ «Путеец» мужчина с помощью матери-предпринимателя несколько лет назад построил четырёхэтажный дом (три этажа вверх и ещё один – цокольный). По счастливому совпадению, у женщины было свое ИП по подбору персонала и юридическому сопровождению, в том числе мигрантов, которые этот дом строили, потом и жили в нем, разумеется нелегально.

Предприимчивый дачник пытался сдать дом под офисы или под жильё, о чем свидетельствуют его рекламные ролики в интернете, но безуспешно.

А в нынешнем году решил объявить дом гостиницей и снова разместил объявления в интернете с соответствующей поправкой.

На сегодняшний день, по словам соседствующих дачников, в доже живут 15 строителей, которые приехали возводить не что иное, как СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов). При этом сами жильцы сообщили дачникам, что, кроме них, будут еще постояльцы в количестве 15 человек и прибудут они уже в ближайшее время.

— В СНТ не должно быть гостиниц, так как у нас садовое некоммерческое товарищество и деятельность соседа является незаконным предпринимательством и нецелевым использованием земельного участка, — поделились местные с изданием «Царьград Новосибирск».

Люди сетуют, что на контакт сосед не идёт, поэтому они пожаловались в районную администрацию и в правительство Новосибирской области. После этого в СНТ уже побывали представители МЧС и кадастровой службы. Они выявили ряд нарушений и пообещали, что пришлют официальные ответы, которые могут им пригодиться для обращения в суд о признании постройки незаконной и её сносе.