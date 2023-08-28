Девять разведчиков из Новосибирской области получили награды в зоне СВО

Девять разведчиков из Новосибирской области получили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом на правительственном совещании доложил губернатору его заместитель Евгений Прохоренко.

Один из новосибирских военнослужащих, который сейчас проходит лечение в госпитале Бурденко, представлен к званию Героя России.

Чиновник с удовольствием вручил сибирякам заслуженные медали и ордена. А в Новосибирске он пообещал помочь семье раненого бойца.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников проверил подготовку военно-полевых курсов в центре «Звезда».