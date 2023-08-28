В Новосибирской области простились с 20-летним бойцом с СВО

В Коченевском районе простились с 20-летним бойцом Никитой Ощепковым. Об этом сообщила администрация района в ВКонтакте.

Парень погиб 17 ноября 2022 года в зоне СВО, но только сейчас родственникам удалось проститься с ним и предать родной земле.

В администрации отметили, что 24 июня 2021 года он был призван и отбыл на Дальний Восток, Приморский край, с. Монастырище.

— Отслужив три месяца срочной службы подписал контракт и отправился на СВО, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что заместитель губернатора региона наградил 9 разведчиков из Новосибирска в зоне СВО.