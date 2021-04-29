В Новосибирском районе открылся новый тепличный комплекс «Обской»

Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината «Обской» реализован в 2019-2021 гг. на территории Новосибирского района. Площадь комбината — 6 га, в том числе 2 га предназначено для выращивания салатов, 4 га — для выращивания огурцов. Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба областного правительства.

Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил современный технологический уровень нового производства.