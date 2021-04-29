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Конкурс «ВЭД Старт» подводит итоги

  • 29/04/2021, 14:31
Уже в эту пятницу станут известны победители «ВЭД Старта» — первого всесибирского конкурса для студентов-китаистов, думающих о своей карьере.

Организатором конкурса выступила компания «ВЭД Агент» — лидер по агентированию ВЭД за Уралом. За плечами компании — проведение пяти Сибирских экономических форумов и организация «Школы ВЭД» совместно с ведущими вузами Новосибирска.

Конкурс поддержали руководитель новосибирского представительства Российского Экспортного Центра Елена Брагова и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Конкурс проходит в три этапа с 23 марта. 62 человека из всех городов СФО подали заявки на участие в нем. Из них ровно половина — 31 человек — прошли во второй этап соревнования по результатам онлайн-теста. На втором этапе нужно было предоставить на конкурс видео-эссе. Жюри отобрало 10 лучших работ и пригласило их авторов на финал.

Если первые два этапа проходили удаленно, то третий этап состоится в Новосибирске. Организатор берет на себя все расходы по перелету, проживанию и проведению финальных испытаний. Финал ждет лучших из лучших, тех, кто решил развиваться в международной торговле — самой перспективной сфере XXI века!

Конкурсные задания и подведение итогов состоятся с 14-00 до 17-00 30 апреля на Депутатской, 46 (4 минуты от метро «Площадь Ленина). Финалистов ждут задания, которые определят, насколько хорошо они знают иностранные языки и экономическую географию и разбираются ли в выбранной специальности (основы ВЭД и логистики). Мероприятие пройдет с участием почетных гостей и членов жюри конкурса.

Трех призеров конкурса ждут крупные денежные призы, и перспектива получить работу в одной из самых известных компаний по агентированию ВЭД в России.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика ВЭД бизнес


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