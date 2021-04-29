Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

— Проект по «Городской электричке» мы разделили на четыре этапа. В этом году в июле планируем запустить первый — соединить железнодорожным маршрутом Мочище и микрорайон «Пригородные просторы». Дальше все будет зависеть от технической подготовки проекта со стороны Западно-Сибирской железной дороги, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, запуск первого этапа не предполагает запуск дополнительных электропоездов. Что касается тарифа на проезд, то в данный момент он отрабатывается.

— Дело в том, что при поездке по этому маршруту пассажир пересекает несколько зон. Мы отрабатываем с департаментом по тарифам, как сделать единый тариф на проезд, —добавил министр.

Проект «Городской электрички» разрабатывается в Новосибирской области с 2018 года.

Ранее сообщалось, что согласно проекту в городе должны появиться четыре остановочные платформы: «Клещиха» (в створе улицы Троллейная, стоимость работ — 8 млн рублей в ценах 2018 года), «Чемской» (о.п. Чемской – в районе путепровода станции «Чемская», 15,5 млн рублей), «Нордмолл» (в районе Мочище, 40 млн рублей) и «Чистая Слобода» (на пересечении улиц Титова и Дукача, 529,5 млн рублей совместно со строительством дороги по ул. Титова на участке от ул. Бийской до ул. Дукача). Строительство ж/д платформ и павильонов входило в зону ответственности Западно-Сибирской железной дороги. Основные работы планировалось провести в 2019 году. Позже в этом списке оказалась остановочная платформа «Пригородный простор» — в створе улицы Спортивной. Мэрия отчитывалась о выполнении работ по продлению участка улицы Титова в 2019 и 2020 годах.

Минтранс области в 2018 году прогнозировал, что привлеченный пассажиропоток на пригородный железнодорожный транспорт при организации пригородного движения на участке Новосибирск-Главный-Чемской на начало проекта составит 4100 человек в сутки (1,5 млн в год). К 2030 году — 7400 человек (2,7 млн). При организации пригородного движения на участке Новосибирск-Главный-Экспоцентр-Толмачево на начало проекта — 2,8 тысячи человек в сутки (1 млн в год). К 2030 году — 3,5 тысячи человек в сутки (1,3 млн в год).

В мэрии Новосибирска в 2018 году отмечали, что провели опрос горожан по проекту и выяснили, что им важно. чтобы движение в рамках «Городской электрички» было организовано с интервалом в 30 минут. Также респонденты заявляли, что им интересен сетевой тариф. В 2021 году муниципалитет запустил проезд по сетевому тарифу на общественном транспорте.

В 2020 году проект детально представлял и.о. заместителя начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Иван Пименов на отраслевой коллегии. По данным, представленным тогда ЗСЖД, в ходе реализации проекта городской электрички на левом берегу появятся 4 новых остановочных пункта, и всего их станет 9. На начало реализации проекта запланированный пассажиропоток составит 1,5 млн человек в год. При этом доступность пригородного железнодорожного транспорта будет обеспечена для более 500 тысяч жителей этой части города. Более свежую информацию в пресс-службе ЗСЖД редакции получить не удалось, не смотря на неоднократно направленные запросы на комментарий по этой теме.