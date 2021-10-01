В Новосибирском районе сменили председателя райсовета

Сессия Совета депутатов Новосибирского района большинством голосов сняла с должности председателя райсовета Сергея Гарцуева. Его место занял единоросс Сергей Зубков, до этого возглавлявший постоянную комиссию по социальной политике и здравоохранению. Данную информацию, сначала неофициально появившуюся в соцсетях, корреспонденту Infopro54 подтвердили несколько источников в Совете депутатов района.

По официальным данным, председатель Совета депутатов покинул свой пост добровольно в связи с переходом на другую работу. Но, как сообщили источники редакции, это стало результатом затяжного конфликта администрации района с руководством Заксобрания области. По словам источников, на состоявшейся сессии царила нездоровая обстановка, на депутатов райсовета пытались откровенно давить.

— Пытались сорвать сессию, принятие отчетов, — рассказывает собеседник редакции.

По его словам, вся сессия уже шла к тому, чтобы сторонники исполнительной власти руками депутатов, на которых они имели влияние, спровоцировали громкую и скандальную отставку председателя, если бы Сергей Гарцуев к тому времени не поставил вопрос об уходе по собственному желанию. По неофициальной информации ему была предложена должность в аппарате Заксобрания.

Этот факт подтверждает и то, что в повестке дня, размещенной на главной странице сайта райсовета, среди обсуждаемых вопросов данное решение не отражено.

Что касается занявшего пост председателя Сергея Зубкова, то его в политических кругах связывают с экс-главой района Василием Боратовым, команда которого может таким образом пытаться взять реванш.

Напомним, что Сергей Гарцуев был избран депутатом Новосибирского района в сентябре прошлого года. До этого он занимал должность руководителя финансового управления в районной администрации, и, по информации источников издания, его прошлогоднему переходу из исполнительной власти района в представительную способствовала поддержка одного из депутатов Заксобрания Новосибирской области.