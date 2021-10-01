Принципы выбора надежного снегоуборщика

Главное, выбрать надежный и идеально подходящий для конкретного участка снегоуборщик.

Сегодня на рынке представлено множество различных моделей. Они отличаются по функционалу, размеру, мощности и другим признакам. Но, несмотря на отличия, всю снегоуборочную технику объединяет обязательное наличие двигателя, ковша для захвата снега, шнекового механизма, выпускного желоба и шасси (может быть колесным или гусеничным).

Какой снегоуборщик выбрать для собственного дома

Выбор агрегата осуществляется исходя из особенностей территории, на которой будет проходить уборка снега. Важно помнить, что хороший снегоуборщик — это необязательно очень дорогой аппарат со множеством функций. Он может быть и достаточно простым, и недорогим, если отвечает всем требованиям, предъявляемым к нему.

Снегоуборщики можно подразделить на группы, исходя из различных критериев:

Тип двигателя. Двигатели подразделяют на бензиновые и электрические. Устройства, оснащенные бензиновыми двигателями, более мощные, а значит с их помощью можно убрать снег на большей территории. К преимуществам электрических агрегатов относится простота в использовании и обслуживании.

Тип перемещения. Этот критерий относится к машинам с бензиновых двигателей. Несамоходные модели управляются полностью вручную, самоходные же более автономны и проходимы.

Особенности запуска. Некоторые снегоуборочные машины запускаются при помощи шнура, другие — с помощью кнопки. Обычно кнопочный запуск более удобен.

Параметры ковша. Чем больше и мощнее техника, тем больше размеры ковша. Как правило, у бензиновых уборщиков снега ковш несколько больше, чем у электрических. От его размеров напрямую зависит скорость и производительность устройства. Однако большой ковш эффективен только, если он сочетается с мощным двигателем.

Указанные выше параметры могут отличаться в разных машинах в зависимости от потребностей покупателя. Однако никогда нельзя забывать о самом главном критерии — о качестве техники.

Последствия выбора некачественного снегоуборщика

Некачественный агрегат может существенно испортить настроение своему хозяину. В снежную зиму к помощи снегоуборщика приходится обращаться часто, а устройство ненадлежащего качества может выйти из строя уже после первого использования. Кроме того, у модели плохой сборки, укомплектованной слабыми деталями, как правило, страдает качество работы. Особенно если снег тяжелый и глубокий. В этом случае участок будет убираться слишком медленно и неэффективно. Именно поэтому экономить на снегоуборочной технике, как минимум, неправильно, если, конечно, не хочется ее потом все время чинить или убирать снег часами.

Примером хорошего соотношения цены и качества являются снегоуборщики от бренда Champion. Ассортимент этого производителя включает в себя самые разные машины, отличающиеся по техническим составляющим. Подобрать хороший вариант техники можно на сайте магазина “АгроТрейдинг”.

Выбор снегоуборочной машины для собственного участка — ответственный шаг. Делать его нужно, четко понимая, для чего необходимо устройство в конкретном случае, как часто оно будет использоваться, с какой величиной нагрузки ему придется справляться. Только внимательно оценив все факторы, можно подобрать подходящую технику.