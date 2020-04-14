В Новосибирском регионе ЗСЖД сформировано и отправлено 348 контейнерных поездов

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнерами продолжает развитие контейнерного сервиса из Новосибирского региона магистрали. С начала 2020 года в регионе сформировано и отправлено 348 контейнерных поездов, что на 23% больше чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В пресс-службе уточнили, что за это время 154 поезда перевезено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 194 поезда отправлено на станции Восточного и Западного полигонов железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской железной дороги.

Фото: пресс-служба ЗСЖД