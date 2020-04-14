В Новосибирской области закрыли церкви и храмы для посещения прихожан

В Новосибирской области временно закрыты для посетителей храмы и иные строения и сооружения, принадлежащие Новосибирской епархии Русской православной церкви. Информация об этом размещена на сайте Новосибирской митрополии РПЦ.

— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, — говорится в сообщении.

Ранее митрополит Новосибирский и Бердский Никодим опубликовал обращение к прихожанам, в котором просил их в праздник Пасхи оставаться дома. Он отметил, что для прихожан в праздник Пасхи будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- NickyPe