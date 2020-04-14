СО РАН обладает менее чем 1,5% суперкомпьютерных ресурсов страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля 2020 года, сообщили в СО РАН.

— В соответствии с поручением, премьер-министру Российской федерации Мишустину предстоит подготовить предложения, «направленные на увеличение мощности вычислительных ресурсов российских суперкомпьютерных центров, в том числе региональных, с учётом потребностей научных и образовательных организаций, расположенных на всей территории Российской Федерации, в проведении высокопроизводительных вычислений, установление порядка взаимодействия указанных суперкомпьютерных центров между собой, с научными и образовательными организациями на базе национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения, увеличение её пропускной способности и территориальной доступности, предусмотрев включение соответствующих мероприятий в национальный проект «Наука» и национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и их финансовое обеспечение» в срок до 1 марта 2021 года, — рассказали в пресс-службе СО РАН.

Инициатору поручения, первому заместителю директора Института вычислительных технологий СО РАН, Андрею Юрченко, предложено осуществлять контроль его исполнения во взаимодействии с Правительством РФ.

Юрченко подчеркнул критическое отставание России в суперкомпьютерной отрасли. Особенно заметным, по мнению ученого, это отставание становится в удалении от центра России. Так, Сибирское отделение Российской академии наук, включающее в себя 144 НИИ и ФИЦев, 170 ВУЗов и объединяющее свыше 11 000 ученых, обладает менее чем 1,5% суперкомпьютерных ресурсов страны. Это имеет критическое значение для обеспечения требуемых показателей развития научно-инновационной деятельности в регионах.

— Выход поручения, объединившего в себе все значимые для ученых моменты, такие как учет фактической необеспеченной потребности сильных нестоличных научных центров, территориальной доступности подобных ресурсов для пользователей в регионах и достижения необходимой производительности таких ресурсов, в очередной раз продемонстрировало глубокое понимание президентом России потребностей и поразительную погруженность в проблемы в самых разных отраслях, умение слушать и слышать, — уверены в СО РАН.

Фото предоставлено пресс-службой СО РАН