Курильщиков ждет очередная инфляция

Органы власти совместно с предпринимательским сообществом (прежде всего, производителями легальной табачной продукции) в ближайшее время планируют реализовать ряд мер, направленных на снижение доли контрафакта на российском табачном рынке, которая в период с 2015 по 2019 годы выросла с 1 до 15%. Основным поставщиком контрафакта на протяжении всего этого времени выступают страны Евразийского таможенного союза (63,4%). Львиная доля (54%) поставок приходится на Республику Беларусь. Такие данные в ходе круглого стола «Борьба с оборотом нелегальных сигарет в Новосибирской области в 2021 году» привел управляющий по корпоративным вопросам ООО «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков. По данным эксперта, в 2020 году доля контрафакта на Российском рынке снизилась до 7%, за год изъяты около 2 млн штук нелегальных сигарет.

— Даже эти 7% все равно емкие с точки зрения потерь федерального бюджета, — приводит данные Шарков. — Нужно оценить 85 млрд рублей потерь бюджета из-за невырученных акцизов. При этом важно отметить, что с 1 января 2021 года акциз на табачную продукцию в России увеличился на беспрецедентную цифру — 20%. Это вызов и для отрасли, и для регулятора. Двадцатипроцентный рост усугубит тот главный фактор, который связан с разрывом уровней акцизных ставок.

Эти изменения акцизов уже с 1 июля ощутят на себе курильщики, которым придется платить за каждую пачку сигарет в среднем на 20 рублей больше.

— После 1 июля 2021 года появится новый индикатор — единая минимальная цена, — поясняет Дмитрий Шарков. — По предварительным данным, этот уровень будет около 108 рублей. Вся продукция дешевле него автоматически будет считаться нелегальной. Такую продукцию невозможно найти в торговых сетях. Она присутствует в форматах павильонов, киосков, магазинов у дома. Мы, как производитель, как коммерческая организация, такую продукцию видим в рамках своей «полевой» деятельности, то есть проверок.

Помимо последствий увеличения акцизной ставки и, как следствие, цены на легальную табачную продукцию, органам власти и бизнес-сообществу предстоит проанализировать озвученные в ходе круглого стола результаты исследований агентства «Бизнес-аналитика». Как выяснили эксперты, Новосибирская область занимает 26 место в России по численности населения и 30 место по объему легальных продаж среди регионов. Это может свидетельствовать в пользу объемов теневого табачного рынка.

— То ли в Новосибирске все — спортсмены и не употребляют табачную продукцию, то ли есть вопрос: «А что на самом деле происходит в рынке?», — комментирует данные исследования директор по защите оборота легальной продукции ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Максим Курганский. — Новосибирская область потребляет меньше сигарет, чем Самарская, Оренбургская, Курская области, Бурятия. В декабре легальной продукции в Новосибирской области продано 3,5 млн пачек, в Бурятии — 3,9 млн, в Рязанской области — 8 млн, в Республике Алтай — 9,4 млн. Это говорит о том, что надо проверить, как работает бизнес, все ли зарегистрированы?

Еще одно «табачное» новаторство, законодательно прописанное и принятое Госдумой, касается запрета перемещения по территории РФ более 200 штук контрафактных сигарет или 250 граммов нелегального табака.

— Одна из распространенных схем — это «прерванный» транзит, — говорит менеджер по взаимодействию с органами госвласти JTI Роман Трошкин. — Сигареты производятся по документам на экспорт, не маркируются, а при перемещении через РФ разгружаются и вводятся в оборот. Предлагается прописать в КоАП штрафы за перемещение немаркированной продукции. Одновременно предлагается повышение штрафов за ее оборот до 30-50 тысяч рублей для физлиц. Действующие штрафы от 4 тысяч рублей — неэффективны. Прибыль точек реализации начинается от 20-30 тысяч и может достигать сотен тысяч рублей. Нынешний штраф не является мерой для предотвращения реализации нелегального табака.

По данным агентства «Бизнес-аналитика», уровень нелегальной торговли в Новосибирской области в 2020 году составил 18,7. В системе «Честный знак» в декабре были зарегистрированы 866 участников, в январе — 907. Прирост — 41 компания. Количество торговых точек на январь — 2531.

Точка зрения

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

— Совместные системные усилия государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, предпринятые в течение последних нескольких лет, усиление работы контрольно-надзорных органов, ограничения в сфере международных перевозок граждан в связи с пандемией COVID-19, а также полномасштабный запуск системы цифровой маркировки с 1 июля 2020 года привели к тому, что удалось переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли. По данным компании Nielsen, доля нелегальных сигарет в 3-м квартале 2020 года в России составила 7%, в Новосибирской области — 13,9%. Годом ранее, в 3-м квартале 2019-го, эти показатели составляли 15,6% и 27,2%, соответственно.

В 2021 году ставка акциза в России увеличилась на 20%, из-за чего ценовой разрыв между легальной продукцией и продукцией, поступающей к нам из стран-соседей по ЕАЭС кратно увеличился. Это ставит всех нас: производителей, участников оборота, розницу, государство и ГИС «Честный знак» перед новым, очень серьезным вызовом. Поэтому, чтобы закрепить полученный результат и избежать возобновления роста объемов нелегального оборота, необходимо, чтобы в полной мере заработали принятые в прошлом году законодательные меры: установление единой минимальной цены на сигареты, ниже которой они не могут продаваться в рознице, а также запрет на ввоз и перевозку физическими лицами для личного потребления немаркированных сигарет в размере более 10 пачек.

В дополнение к этому, необходимо и далее повышать эффективность контрольно-надзорной и правоприменительной практики, кратно увеличить размеры административных штрафов за оборот нелегальных сигарет и ввести на базе системы цифровой маркировки реестр основного производственного оборудования в табачной отрасли.