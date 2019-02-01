 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

В новосибирскую недвижимость покупатели вложили 70 млрд ипотечных рублей

На долю новосибирцев приходится четверть вкладов физлиц округа.
  • 01/02/2019, 18:57
key

— Кредитование населения в Сибирском федеральном округе по темпам роста в 2018 году в 4 раза опережает темы кредитования бизнеса. Банки выдали частным клиентам 1,5 трлн рублей, что на 6% больше, чем в 2017 году. При этом каждый пятый кредитный рубль —это ипотека, — констатировал на пресс-конференции начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев.

По данным ГУ ЦБ, в 2018 году банки Сибири выдали на 35% больше кредитов на покупку жилья, чем в 2017 году — заключено 207 тыс сделок. Объем кредитования за год вырос до 353 млрд рублей (+ 49%). В Новосибирске выдано жилищных займов на 70 млрд (+51%). Морев отметил, что на рост ипотеки повлияли низкие процентные ставки, а также изменения в законодательстве о долевом строительстве — с 1 июля 2019 года все средства, привлекаемые застройщиками в долевое строительство жилья от физлиц, будут проходить через счета-эскроу.

— Мы думаем, что рост ипотечного кредитования сохранится. В каких цифрах сказать пока сложно. Но для банков это наиболее безопасный вид кредитования, так как подразумевает наличие залога. Кроме того, статистика показывает, что 80% ипотеки граждане направляют на приобретение жилья на вторичном рынке, — поясняет Николай Морев.

В 2018 году в округе сохранился приток вкладов населения. Рублевые вклады показывали доходность выше уровня инфляции, поэтому активного перетока средств населения в другие средства сбережения не наблюдалось.

— Сегодня во вкладах население округа хранит более 2 трлн рублей (+9%, из них 508 млн на вкладах новосибирцев). В основном в 2018 году для сибиряков была характерна сберегательная модель поведения. В отдельные месяцы наблюдался отток средств со счетов, но банки реагировали на эту динамику повышением ставок и люди продолжали размещать свои средства на счетах на более выгодных условиях, — отметил Николай Морев.

Наиболее высокие ставки в 2018 году банки предлагали по вкладам, размещенным на срок от 1 до 3 лет — от 6,8% годовых. На них пришлось около 20% всех вкладов сибиряков.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper

Популярное с сайта

Эксперты «Ситилинк» регистрируют в Новосибирске рост покупок на ТВ-приставки

01/02/2019, 14:24
Помимо ТВ-приставок новосибирцы покупали больше телевизоров.

Кредитный рейтинг Новосибирска остался на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом

01/02/2019, 12:28
Одним из рейтинговых факторов стал положительный текущий баланс и возможность держать дефицит бюджета под контролем в среднесрочной перспективе

«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

01/02/2019, 12:24
На новой площадке будет организован выпуск аортального клапана, стент-ретривера для извлечения тромбов, аортального стент-графта.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Записаться к врачу через электронные сервисы станет легче

01/02/2019, 18:43

Новосибирские предприниматели получили в банках 188 млрд рублей

01/02/2019, 18:37

«СКИФу» дали землю

01/02/2019, 18:33

Город Бердск вошел в проект «Академгородок 2.0»

01/02/2019, 17:41

Конкурс на разработку проекта детской площадки в Центральном парке стартовал в Новосибирске

01/02/2019, 16:35

Эксперты «Ситилинк» регистрируют в Новосибирске рост покупок на ТВ-приставки

01/02/2019, 14:24

Кредитный рейтинг Новосибирска остался на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом

01/02/2019, 12:28

«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

01/02/2019, 12:24

ИКЕА начнет принимать в переработку текстильные изделия

01/02/2019, 12:22

Первая экспортная поставка гороха из Новосибирской области отправлена в Непал

01/02/2019, 12:19

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×