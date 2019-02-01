В новосибирскую недвижимость покупатели вложили 70 млрд ипотечных рублей

— Кредитование населения в Сибирском федеральном округе по темпам роста в 2018 году в 4 раза опережает темы кредитования бизнеса. Банки выдали частным клиентам 1,5 трлн рублей, что на 6% больше, чем в 2017 году. При этом каждый пятый кредитный рубль —это ипотека, — констатировал на пресс-конференции начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев.

По данным ГУ ЦБ, в 2018 году банки Сибири выдали на 35% больше кредитов на покупку жилья, чем в 2017 году — заключено 207 тыс сделок. Объем кредитования за год вырос до 353 млрд рублей (+ 49%). В Новосибирске выдано жилищных займов на 70 млрд (+51%). Морев отметил, что на рост ипотеки повлияли низкие процентные ставки, а также изменения в законодательстве о долевом строительстве — с 1 июля 2019 года все средства, привлекаемые застройщиками в долевое строительство жилья от физлиц, будут проходить через счета-эскроу.

— Мы думаем, что рост ипотечного кредитования сохранится. В каких цифрах сказать пока сложно. Но для банков это наиболее безопасный вид кредитования, так как подразумевает наличие залога. Кроме того, статистика показывает, что 80% ипотеки граждане направляют на приобретение жилья на вторичном рынке, — поясняет Николай Морев.

В 2018 году в округе сохранился приток вкладов населения. Рублевые вклады показывали доходность выше уровня инфляции, поэтому активного перетока средств населения в другие средства сбережения не наблюдалось.

— Сегодня во вкладах население округа хранит более 2 трлн рублей (+9%, из них 508 млн на вкладах новосибирцев). В основном в 2018 году для сибиряков была характерна сберегательная модель поведения. В отдельные месяцы наблюдался отток средств со счетов, но банки реагировали на эту динамику повышением ставок и люди продолжали размещать свои средства на счетах на более выгодных условиях, — отметил Николай Морев.

Наиболее высокие ставки в 2018 году банки предлагали по вкладам, размещенным на срок от 1 до 3 лет — от 6,8% годовых. На них пришлось около 20% всех вкладов сибиряков.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper