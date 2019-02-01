Мошенники уходят с улиц в онлайн

По данным правоохранительных органов, в последнее время, наряду со снижением числа уличных краж и грабежей, на территории Сибири наблюдается резкий рост онлайн-преступлений.

— В 2018 году в округе выросло число мошенничеств — на 40%, по сравнению с 2017 годом, до 6 тысяч. В основном это произошло из-за двукратного увеличения числа мошенничеств, совершенных с использованием различных средств связи. Если в 2017 году доля таких преступлений в Новосибирской области составляла 2,8%, то по итогам 2018 год — 5%, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов.

Рост киберпреступности отмечен и в других регионах Сибири: Красноярском и Алтайском краях, Иркутской и Кемеровской областях. Причем на Кузбассе их выявлено в два раза больше, чем в Новосибирске. 70% киберпреступлений — преступления против собственности.

Кстати, по данным Positive Technologies, 38% компаний Сибири не выявляют кибератаки, а 59% в случае инцидента проводят расследование своими силами, при этом каждая вторая организация испытывает недостаток специалистов в области защиты информации. Согласно опросу, проведенному экспертами Positive Technologies, в 2018 году прямые финансовые потери от кибератак составили более 500 тысяч рублей и коснулись каждой четвертой компании в регионе.

Однако представители областной прокуратуры констатировали, что киберпреступления против юрлиц в Сибири, как правило, являются единичными эпизодами. По их данным, чаще всего на уловки мошенников попадаются граждане. Против них киберзлоумышленники используют более широкий спектр уловок. Самые распространенные: взлом страницы в соцсети и обращение якобы от имени потерпевшего к его друзьям и знакомым с просьбой перечислить деньги. Еще более известная схема — сообщение того же содержания с неизвестного мобильного номера. С ростом интернет-торговли граждане стали сталкиваться со случаями, когда вместо заказанного и уже оплаченного товара им доставлялся более дешевый и менее качественный. Напомним, в 2016 году правоохранители говорили о резком росте киберпреступности в части продажи фальшивых страховых карт автовладельцам.

По данным областного управления Роспотребнадзора, по итогам обращения обманутых кибермошенниками покупателей в 2018 году в судах рассмотрено 403 дела или 20% от всего числа обращений в сфере розничной торговли.

— Владельцы сайтов, предоставляющих интернет-площадку для агрегаторов, несут полную ответственность за публикацию недостоверной информации о товарах, размещенных на сайте, — напомнила главный специалист отдела защиты прав потребителей ведомства Ирина Клинова.

Правоохранители честно констатируют, что в борьбе с киберпреступностью сила пока не на их стороне. Для этого не хватает средств, подготовленных кадров, тогда как «квалификация» преступников оперативно растет, так же как и спектр используемых ими методов.

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