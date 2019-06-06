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В Новосибирскую область прибыл вертолет санавиации в рамках нацпроекта

  • 06/06/2019, 17:06
За пять лет на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 29,3 млрд рублей.

В Новосибирскую область прибыл вертолет санавиации в рамках нацпроектаВертолет санавиации уже в ближайшее время сможет начать вылеты для максимального оперативного оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. после окончания всех организационных работ – предположительно через 1-2 недели – он сможет начать выполнение полетов.

Вертолет Ми-8 полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета. Ранее Новосибирская область присоединилась к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории РФ в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Константин Хальзов напомнил, что среди других важных направлений нацпроекта – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Для снижения смертности населения ведется активная работа по совершенствованию инфраструктуры, приобретению оборудования, строительству объектов. В частности, в 2020 году на территории Академгородка ожидается запуск нового регионального сосудистого центра. Планируется организация четырех центров амбулаторной онкологической помощи. Подготовлено медико-техническое задание для строительства областного онкоцентра.

— Всего в 2019 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта планируется направить около 250 млн рублей из средств федерального бюджета и 731 млн – областного бюджета. На борьбу с онкологическими заболеваниями в этом году – 556 млн рублей из федерального бюджета и 603 млн рублей – из областного, — отметил министр здравоохранения.

Особое внимание в рамках нацпроекта – развитию детского здравоохранения. Большую роль сыграет открытие перинатального центра, строительство которого было возобновлено на этой неделе. Среди других направлений – экспорт медицинских услуг и подготовка высококвалифицированных медицинских кадров.

Константин Хальзов рассказал, что в 2019 году в Новосибирской области ожидается открытие 27 ФАПов, которые будут обслуживать почти 13 тысяч жителей региона. Всего на территории региона действуют почти тысяча фельдшерско-акушерских пунктов. За два последних года введены в эксплуатацию 23 новых ФАПа. Кроме того, в Колыванском районе начал работать первый в регионе передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах – мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ. Данные мобильные передвижные ФАПы позволят оказывать первичную медико-санитарную помощь в отдаленных и труднодоступных районах региона, где проживает менее 100 человек.

Отмечается, что с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 29,3 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей – средства федерального бюджета, и без малого 23,4 млрд рублей — средства консолидированного бюджета Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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