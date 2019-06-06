«Ситроникс» откроет в Новосибирске «экспертный офис»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) президент АО «Ситроникс» («дочка» АФК «Система») Алексей Марухин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах реализации цифровой составляющей нацпроектов в регионе. Предметом сотрудничества «Ситроникс» и правительства Новосибирской обрасти будут вопросы развития цифровой экономики региона, повышения качества жизни граждан, конкурентоспособности предприятий, расширения научно-технического, производственного и культурного потенциала Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании «Ситроникс».

Соглашение предполагает реализацию совместных инициатив по направлениям: цифровая медицина, цифровое образование, внедрение цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами, а также реализацию проекта «Умный регион». В частности, Новосибирская область станет одной из первых, где «Ситроникс» внедрит новую модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации национальных проектов, уточняется в сообщении.

«Экспертный офис» «Ситроникс» предложит Новосибирской области комплексный подход к внедрению цифровых технологий. Решения будут интегрированы с существующей в регионе инфраструктурой и реализованы с привлечением различных форм государственно-частного партнерства, инвестиционных соглашений, а также за счет технологической кооперации с местными компаниями, специализирующимися на создании цифровых продуктов и сервисов. Первые совместные пилотные запуски в рамках реализации национальных проектов пройдут до конца года.

— Новосибирская область является одной из самых прогрессивных и обладает высочайшим научным потенциалом, регион готов тестировать новые решения. «Ситроникс» сосредоточится на реализации пилотных проектов. Конкретные приоритеты и направления обсуждаем с регионом, — добавил Алексей Марухин, президент АО «Ситроникс».

Ранее «Ситроникс» заключил соглашение о сотрудничестве в вопросах цифровизации с Новосибирском, в том числе по проекту «Умный город». Ключевым партнером компании в регионе стал ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС, ГК «Ростех»). «Ситроникс» продолжит сотрудничать с Академгородком и в рамках нового соглашения: на базе Академгородка будут созданы зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и сервисов для реализации проекта «Умный регион» в Новосибирской области, говорится в сообщении компании.

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