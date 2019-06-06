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«Ситроникс» откроет в Новосибирске «экспертный офис»

Компания предложит региону комплексный подход к внедрению цифровых технологий.
  • 06/06/2019, 16:22
Автор: Юлия Данилова
«Ситроникс» откроет в Новосибирске «экспертный офис»
Президент АО «Ситроникс» и губернатор Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) президент АО «Ситроникс» («дочка» АФК «Система») Алексей Марухин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах реализации цифровой составляющей нацпроектов в регионе. Предметом сотрудничества «Ситроникс» и правительства Новосибирской обрасти будут вопросы развития цифровой экономики региона, повышения качества жизни граждан, конкурентоспособности предприятий, расширения научно-технического, производственного и культурного потенциала Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании «Ситроникс».

Соглашение предполагает реализацию совместных инициатив по направлениям: цифровая медицина, цифровое образование, внедрение цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами, а также реализацию проекта «Умный регион». В частности, Новосибирская область станет одной из первых, где «Ситроникс» внедрит новую модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации национальных проектов, уточняется в сообщении.

НИПС и АФК «Система» в ближайшее время начнут проект «Умный город»

НИПС и АФК «Система» в ближайшее время начнут проект «Умный город»

— Чтобы улучшилось качество жизни людей, даже десятка подписаний недостаточно, надо реализовывать проекты. Новосибирская область активно участвует во всех проектах цифровой трансформации, у нас много партнеров по различным проектам, и очень приятно, что «Ситроникс» — одна из крупнейших российских компаний — подписала с нами соглашение. Мы совместно будем реализовывать проекты «Умного города», безопасного города, их спектр достаточно широкий: управление дорожным движением, «умное» освещение и масса других вещей, которые позволят улучшить жизнь и комфорт горожан, — прокомментировал подписанное соглашение губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Экспертный офис» «Ситроникс» предложит Новосибирской области комплексный подход к внедрению цифровых технологий. Решения будут интегрированы с существующей в регионе инфраструктурой и реализованы с привлечением различных форм государственно-частного партнерства, инвестиционных соглашений, а также за счет технологической кооперации с местными компаниями, специализирующимися на создании цифровых продуктов и сервисов. Первые совместные пилотные запуски в рамках реализации национальных проектов пройдут до конца года.

— Новосибирская область является одной из самых прогрессивных и обладает высочайшим научным потенциалом, регион готов тестировать новые решения. «Ситроникс» сосредоточится на реализации пилотных проектов. Конкретные приоритеты и направления обсуждаем с регионом, — добавил Алексей Марухин, президент АО «Ситроникс».

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

Ранее «Ситроникс» заключил соглашение о сотрудничестве в вопросах цифровизации с Новосибирском, в том числе по проекту «Умный город». Ключевым партнером компании в регионе стал ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС, ГК «Ростех»). «Ситроникс» продолжит сотрудничать с Академгородком и в рамках нового соглашения: на базе Академгородка будут созданы зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и сервисов для реализации проекта «Умный регион» в Новосибирской области, говорится в сообщении компании.

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