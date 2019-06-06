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Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

Компания планирует ввести первую очередь проекта в 2021 году.
  • 06/06/2019, 17:20
Автор: Юлия Данилова
Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»
Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тысяч контейнеров в год.

АО «РЖД», правительство Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал» в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры на территории региона. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного климата в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Новосибирской области и стимулирования притока частных инвестиций в экономическую сферу региона, сообщает пресс-служба АИР.

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

Одно из направлений взаимодействия будет осуществляться в рамках реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. На территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) планируется строительство транспортно-логистического центра «Новосибирск» (ТЛЦ). Инвестором и оператором проекта строительства выступает ООО «Новосибирский транспортный терминал».

— Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тысяч контейнеров в год. Первую очередь проекта мы планируем ввести в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году. Ориентировочный объем  инвестиций в проект — около 5 млрд рублей, — цитирует пресс-служба агентства генерального директора ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игоря Низовских.

В составе ТЛЦ будет сформирована терминальная, складская и таможенная инфраструктура, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг. Ядром ТЛЦ станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно: сначала построят контейнерные площадки и таможенный терминал, затем — складские площади.

— Строительство ТЛЦ позволит говорить о ПЛП не только как о ведущей инвестиционной площадке региона  с благоприятными условиями и всей инфраструктурой, но и как о полноценном транспортно-логистическом хабе Новосибирской области. ПЛП станет одним из центров формирования логистических потоков по всем направлениям, — добавляет гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

В конце мая о планах побороться за размещение ТЛЦ на территории терминала редакции InfoPro54 рассказывал директор филиала ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» в Новосибирской области.

ООО «Новосибирский транспортный терминал» создано в конце апреля 2019 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. Учредитель — ООО «Фининвест» (99%) и Юлия Озерова (1%). Учредителем «Фининвеста» является Александр Кахидзе, учредитель ООО «КЛК Холдинг». По данным федеральных СМИ, ему также подконтрольна ООО «Логопер».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО АИР

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