В новых российских регионах начали выдавать льготную ипотеку

Первая льготная ипотека в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики была выдана банком ПСБ на покупку квартиры в одной из новостроек.

— Для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге — повышение уровня жизни населения, — уверен вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко. — Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. Промсвязьбанк первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование

Как ранее сообщал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в новых регионах России жильё возводится в рамках Федерального закона № 214 и первые восемь многоквартирных домов уже начали строить по программе льготной ипотеки в новых регионах. Программа льготной ипотеки под 2% реализуется в новых регионах по поручению президента России Владимира Путина.

Нормативный акт обязывает застройщиков применять эскроу-счета, что гарантирует защиту интересов всех участников долевого строительства.

Двухпроцентной льготной ипотекой в новых регионах могут воспользоваться и те, кто собирается купить жильё в строящемся доме или построить свой дом. По такой же ставке можно купить квартиру в многоэтажке или частный дом по договорам купли-продажи у юрлиц или ИП, являющихся первыми собственниками объектов недвижимости, расположенных в новых регионах РФ, напомнил Хуснуллин.