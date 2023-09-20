Тело молодого мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске на улице Полтавская, 29 22-летнего парня нашли на асфальте под окнами жилого дома. Предположительно, он выпал из окна 7 этажа. Очевидцы сообщают, что новосибирец погиб на месте. Об этом жители города написали в группе «Инцидент Новосибирск» в Вконтакте.

— На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия, — пояснили в МВД Новосибирской области.

В комментариях под публикация предположили, что парень сорвался при мытье окон.

Ранее редакция сообщала о том, что пятилетний мальчик выпал из окна в Татарске пока гостил у тети.