Рекламодателям

Новосибирцы получили в ВТБ более 1,5 млрд рублей автокредитов

  • 20/09/2023, 17:35

В августе жители Новосибирской области оформили в банке автокредиты на сумму свыше 400 млн рублей, что на 20% превышает рекордный результат июля.

Новосибирцы получили в ВТБ более 1,5 млрд рублей автокредитовВсего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период более чем в 3 раза превысил показатель всего 2022 года. С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более 1,3 тыс. заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1,1 млн рублей.

«В летний период спрос на автокредиты продемонстрировал рекордные показатели. Объем августовских продаж вырос на 20% по сравнению с результатом июля, превысив 400 млн рублей. Продажи продолжает «драйвить» накопленный ранее спрос, а также укрепление позиций азиатских брендов на российском рынке. Кроме того, все больше автодилеров расширяют линейку за счет сегмента подержанных автомобилей, что ведет к перетоку авто с пробегом из сегмента c2c в сегмент b2c. В свою очередь, банки также развивают продуктовые предложения. В частности, на динамику роста выдач существенно повлияло появление нового продукта – автокредита наличными», – прокомментировала управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

В целом по стране с начала года выдачи автокредитов составили около 928 млрд рублей и на 30% «обогнали» показатель всего 2022 года. В ВТБ за этот период средства на покупку транспортных средств получили более 90 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% — 2021 года.

Фото: freepik.com — prostooleh 

379

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ Автокредиты


Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

В Новосибирской области вводят новый механизм обеспечения детей-сирот жильем

Депутаты регионального Заксобрания планируют на ближайшей сессии рассмотреть поправки в закон о МИПах в первом чтении.
Читать далее >>

В два раза ускорились темпы уборки зерновых в Новосибирской области

На минувшей неделе аграрии в сутки убирали 20 тыс га.
Читать далее >>

Новосибирские ученые создают косметику из живой хлореллы

Ученые занимаются изучением микроводоросли и производят ее в промышленных масштабах.
Читать далее >>

Новая волна коронавируса в Новосибирске не за горами

Вирус может прийти в город в течение 2-4 недель.
Читать далее >>

В Арбитражный суд поступил иск к Новосибирскавтодору

Территориальное управление автомобильных дорог требует от компании выполнить работы по гарантии.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Это повышает ценность предложения застройщика в глазах покупателей.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Вложишь рубль — добавят семь: в Новосибирске озвучили итоги развития промпарков
20/09/23 18:08
Бизнес Власть Инвестиции Промышленность
В Новосибирске после ремонта открылась муниципальная баня
20/09/23 18:04
Общество
Тело молодого мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
20/09/23 18:04
Происшествия
В новых российских регионах начали выдавать льготную ипотеку
20/09/23 18:02
Общество Финансы
В Новосибирске первое здание уже подключено к отоплению
20/09/23 17:23
Общество
Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона
20/09/23 17:13
Власть Общество
Роспотребнадзор назвал признаки заболевания новым штаммом коронавируса «Пирола»
20/09/23 17:03
Медицина
В Новосибирской области не планируется вводить масочный режим
20/09/23 16:48
Медицина
Мужчину, упавшего в овраг, эвакуировали спасатели
20/09/23 16:42
Происшествия
Первая особая экономическая зона появится в Новосибирской области
20/09/23 16:38
Власть Промышленность
На предприятиях ОПК региона ждут 2 тыс. сотрудников
20/09/23 16:27
Власть Промышленность
В Новосибирской области вводят новый механизм обеспечения детей-сирот жильем
20/09/23 16:16
Власть Недвижимость Общество
билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет
20/09/23 15:45
Бизнес Телекоммуникации
На 60 часов трудовых работ отправили алиментщика из Новосибирской области
20/09/23 15:43
Право&Порядок
«Перспектива» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков поставки
20/09/23 15:39
Право&Порядок
ФСБ задержала террориста, который отравил воду для военных (видео)
20/09/23 15:34
Происшествия
Родительский чат детсада превратился в книгу жалоб на четырехлетнего мальчика
20/09/23 15:29
Общество
Новосибирцам предлагают помочь в борьбе с вражескими беспилотниками
20/09/23 15:18
Общество
70-летняя женщина спасла из фонтана тонущего ребенка в Новосибирске
20/09/23 14:40
Происшествия
«Метро МиР» уличили в загрязнении Оби в Новосибирске
20/09/23 14:37
Право&Порядок
Популярное
Возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс
20/09/23 14:26
В Краснодаре ушел из жизни лучший тренер XX века по прыжкам на батуте
19/09/23 17:57
Эксперты предложили ввести новые льготы для владельцев машин старше 30 лет
18/09/23 10:49
В Госдуме предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
18/09/23 9:34
Торговые центры «Мега» планирует купить «Газпром»: какова судьба магазинов
15/09/23 13:46
В Совфеде не исключают возможность блокировки WhatsApp на территории РФ
14/09/23 16:23

Новости компаний

Новосибирцы получили в ВТБ более 1,5 млрд рублей автокредитов
20/09/23 17:35
Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п., прогнозируют эксперты
20/09/23 14:35
Готовность филиалов АО «РЭС» к работе в отопительный сезон проверят специальные комиссии
20/09/23 11:52
ВТБ ожидает умеренный рост спроса на золото до конца года
20/09/23 11:19
Треть жителей Сибири увеличили траты на отпуск в этом году
19/09/23 14:40
Хабиб Нурмагомедов — один из главных героев документального сериала «Большая битва» от Wink Originals
19/09/23 14:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска