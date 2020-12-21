НГУЭУ займется разработкой онлайн-курсов

НГУЭУ вошел в число вузов, которые разработают онлайн-курсы для обучения студентов по всей России. На реализацию проекта университет получил грант в размере 8 млн. 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе университета.

Курсы НГУЭУ будут доступны на платформе «Современная цифровая образовательная среда в РФ», которая работает в формате «одного окна». Это специальный проект Министерства науки и высшего образования России, предназначенный для расширения возможностей онлайн-образования.

— Это краткосрочный проект — за несколько месяцев мы должны разработать семь онлайн-курсов, которые будут доступны студентам по всей России, — прокомментировала руководитель грантового проекта, доцент кафедры прикладной информатики НГУЭУ Зинаида Родионова. — Для обучения мы подключим свою систему sdo.nsuem.ru к платформе «Современная цифровая образовательная среда». Удобно, что будет реализована специальная система взаимозачетов, т. е. студент может изучить дисциплину онлайн на этом ресурсе и перезачесть ее в своем университете.

По ее словам, в рамках реализации гранта НГУЭУ должен внедрить семь онлайн-курсов: «Основы предпринимательства», «Проектный менеджмент», «Лидерство. Командное развитие», «Бизнес коммуникации», «Деловой иностранный язык», «Финансовая математика», «Анализ данных». Зинаида Родионова добавила, что курс по проектному менеджменту уже готов — студенты НГУЭУ изучают его в смешанном формате как кампусный курс.

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ