В Оби начались работы на первом долгострое, достраиваемом по соглашению с ППК «Фонд»

По сообщению пресс-службы регионального правительства, строители вышли на первый проблемный объект в Новосибирской области, который будет достраиваться с применением механизма ППК «Фонд» – долгострой по ул. Калинина, 20а в Оби. После окончания строительства свои квартиры получат 56 семей.

— В ближайшее время работы начнутся и на других долгостроях, в частности, на таких крупных, как в микрорайоне Закаменский в Новосибирске, — отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Директор регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Дмитрий Богомолов отметил, что генеральным подрядчиком для достройки дома в Оби по результатам проведенных конкурсных процедур признано ООО Строительная группа «Меридиан», входящее в ГК «Первый строительный фонд». Строители уже приняли площадку и приступил к обустройству территории. Для завершения строительства подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость достройки – порядка 153 млн рублей.

Строительство дома в Оби площадью более 3 тыс. кв. м стартовало в 2012 году. Однако застройщик – ООО «ОбьСтрой» – не справился со своими обязательствами. В 2018 году, после создания ЖСК «Калинина, 20», строительство возобновилось. После того, как дом попал в список на достройку с применением механизма ППК «Фонд», установлены сроки завершения строительства дома. По плану работы на нем должны быть закончены до конца 2022 года.